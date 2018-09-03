AutoShow26 Kütahya fuarında

AutoShow26 Dernek Başkanı Hasan Akbaş yaptığı konuşmada, “Şehrimizin amblemini ve markasını otomobil sektöründe farklı illerde temsil etmek bizlere her zaman gurur veriyor. AutoShow26 ailesinin ismi duyuldukça yaptığı etkinlik ve projeler Türkiye genelinde ses getirmeye devam ediyor. Farklı illerde düzenlenen festivallerden özel davetler almak ağırlanmak farklı kültür ve farklı cadde kardeşleriyle bir arada olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

Akbaş ayrıca, Eskişehir dışından birçok etkinliğe özel konuk olarak çağrıldığını ifade ederek, alınan tüm davetlere büyük bir özveri ile katılım sağlayacaklarını belirtti.