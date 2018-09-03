Diğer
Kategoriler
03 Eylül 2018 16:24

AutoShow26 Kütahya fuarında

Eskişehir’de faaliyetlerini yürüten AutoShow26 Otomobil Sporları ve Yardımlaşma Derneği Kütahya’da düzenlenen modifiye fuarına damgasını vurdu.

AutoShow26 Kütahya fuarında

03 Eylül 2018 16:24


AutoShow26 Dernek Başkanı Hasan Akbaş yaptığı konuşmada, “Şehrimizin amblemini ve markasını otomobil sektöründe farklı illerde temsil etmek bizlere her zaman gurur veriyor. AutoShow26 ailesinin ismi duyuldukça yaptığı etkinlik ve projeler Türkiye genelinde ses getirmeye devam ediyor. Farklı illerde düzenlenen festivallerden özel davetler almak ağırlanmak farklı kültür ve farklı cadde kardeşleriyle bir arada olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.


Akbaş ayrıca, Eskişehir dışından birçok etkinliğe özel konuk olarak çağrıldığını ifade ederek, alınan tüm davetlere büyük bir özveri ile katılım sağlayacaklarını belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç