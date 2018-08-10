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10 Ağustos 2018 13:47

AutoShow26’da genel kurul heyecanı yaşandı

AutoShow26 Otomobil Sporları Derneği’nde yapılan genel kurul sonucu yeni yönetim belirlendi.

AutoShow26’da genel kurul heyecanı yaşandı

10 Ağustos 2018 13:47


Otomobil tutkunlarının bir araya gelerek kurduğu ve sosyal sorumluluk projelerinde ismini sıkça duyuran Auto Show26 Otomobil Sporları Derneği genel kurul heyecanı yaşadı. Mevcut başkan Hasan Akbaş yeniden göreve gelirken; Başkan Yardımcısı Naci Köstebekçi, As Başkan Altuğ Ulucan oldu. Başkan Akbaş yaptığı açıklamada, "AutoShow26 Otomobil Sporları Derneği Eskişehir’de yaptığı etkinlik ve sosyal sorumluluk projeleriyle ismini duyurdu. Kendi ayakları üzerinde duran gözde bir kurum haline gelen derneğimiz, yaptıklarıyla bölgesinde geniş yankı meydana getirmiştir. Yeni bir sisteme, yeni bir dernek tüzüğüne ve yeni bir işleyişe geçen dernek yönetimi ve organlarının artık çok daha güzel işlere hizmet edeceğinden şüphemiz yok. Bugünlere gelmemizin en önemli faktörü olan, her platformda bu armanın peşinden gönüllük esas anlayışıyla koşan AutoShow26’nın üyelerine vefa borcumuzu daha çok çalışarak ödemek boynumuzun borcudur" dedi.




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