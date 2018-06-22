Avcı’dan Mermerciler Derneği’ne ziyaret

Dr. Nabi Avcı, Mermerciler Derneği Başkanı Abdulkadir Sönmez’i ziyaret etti. Seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir genelinde sürdürdüğü ziyaretlere Mermerciler Derneği’ni de ekleyen Avcı’ya bu ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Murat Özcan ve Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca eşlik etti. Baksan’da bulunan mermerci esnafının da katılım gösterdiği ziyarette Başkan Sönmez, Milletvekili Avcı’ya istek ve taleplerini aktardı. Avcı da bu isteklerin takipçisi olacağını ve gerekli mercilere ulaştıracağının sözünü verdi.

Mermerciler Derneği Başkanı Abdulkadir Sönmez, Milletvekili Avcı’ya el yapımı mermer vazo hediye etti. Hediyeyi çok beğenen Avcı, bu vazoyu çalışma masasında kendilerinden bir hatıra olarak kullanacağını söyledi. Ziyaret dernek binası önünde toplu fotoğraf çekilmesi ile sona erdi.