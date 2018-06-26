Avlakkaya görenleri kendisine hayran bırakıyor

Tepebaşı ilçesinin Bozdağ Mahallesi’ne yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Avlakkaya, doğallığını korumasıyla dikkat çekiyor. Küçük kanyonu, içilebilen ve yüzülebilen irili ufaklı şelalere sahip alanda gürgen ağaçları ile kaplı Parmakkaya adı verilen tarihi kayalıklar da bulunuyor. Yakınında bulunan Bozdağ’ın sert ikliminin aksine Avlakkaya bölgesinde Akdeniz ikliminin etkileri görülüyor. Öyle ki alanda üzüm asması ve böğürtlen gibi bir çok bitki rahatlıkla yetişebiliyor. Temiz havanın hüküm sürdüğü Avlakkaya, DOGEZ’in bünyesinde aktif faaliyet gösteren ’Demiratlılar Atv ve Cross Motosiklet Grubu’ tarafından ziyaret edilerek tanıtıldı.

Hedef Suuçtu Şelalesi

Motorlu taşıtların daha önce hiç girmediği ve keçilerin bile yürümekte zorlandığı alanda ilerleyen DOGEZ üyeleri, dar dere yataklarına sıkışan arazi araçları ekip çalışması sonucu kurtararak hedeflenen rotaya sağ salim ulaştı. Gezinin ardından değerlendirmelerde bulunan Grup Lideri Süleyman Yaldız, "Gruba yeni katılım gerçekleştiren büyük Atv Motosikletli Pilot Aytekin Gevenoğlu, Cross Motorsikletli Pilotlar Orhan Akkaya ve Yasin Lafçı’ya bu vadide aramıza hoşgeldin dedik. Babalar Günü gezisi adı altında bu turu yaptık. Doğayı çok seviyoruz ve Eskişehir’in bu güzelliklerini tanıtmayı amaçlıyoruz. Yeni yerler görmek bize heyecan veriyor. Genç yaşlı demeden gönüllü turizm elçilerini aramıza bekliyoruz. Bundan sonraki hedefimiz Bilecik Yenipazar ilçesine bağlı Yukarıçaylı köyü yakınında bulunan ’Suuçtu Şelalesi’ olacak. Bizi izlemeye devam edin" dedi.