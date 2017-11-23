Avrasya şampiyonu milli sporcuya AutoShow26 sponsor oldu

Engelli atlet Kamar, artık yapacağı müsabakalarda AutoShow26 logoyu formayı giyecek. Milli Sporcu Birol Kamar, 26 Kasım saat 13:30’da yapılacak olan AutoShow26 dernek binası açılışına da katılacak. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Milli sporcu Birol Kamar, "AutoShow26 Derneği’ne ve tüm üyelerine bana sponsor oldukları için teşekkür ederim. Benim yurt dışında İtalya olimpiyatında birincilik ve Almanya’da ikinciliğim var. Yurt içinde ise Avrasya Maratonu’nda birinciliğim, Mersin olimpiyatlarında ikincilik, Adana ve Antalya’da birinciliğim var. AutoShow26 ailesinin bana vermiş olduğu destek sayesinde mevcut başarılarıma yenilerini ekleyeceğim. Bana bu yolda destek oldukları ve sponsor oldukları için başta dernek başkanı Hasan Akbaş ve tüm AutoShow26 ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

AutoShow26 Dernek Başkanı Hasan Akbaş ise, "Milli sporcumuz Birol Kamar’a forma sponsoru olmaktan mutluluk duyuyoruz. AutoShow26 Derneği sadece arabaları olan gençlerin olduğu bir dernek değil. Sosyal Sorumluluk projeleri, yardım kampanyaları, etkinlikler düzenleyen bir dernek. Artık milli bir sporcumuza da sponsor olduk. Desteklerimizle birlikte Milli Sporcumuz Birol Kamar hem bizim hem Türkiye’nin göğsünü kabartacak" diye konuştu.