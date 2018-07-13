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13 Temmuz 2018 14:33

Avrupa Eskişehir kirazı tüketiyor

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yaklaşık 40 gün sürecek kiraz hasadında sona gelindi.

Avrupa Eskişehir kirazı tüketiyor

13 Temmuz 2018 14:33


İklimi ve yükseltisi nedeniyle ihracata yönelik yüksek kaliteli kiraz üretimi ile tanınmaya başlayan ilçede, mevsimsel gelişmeler sebebiyle hasat dönemi bu yıl erken başladı. Marka olma yolunda hızla ilerleyen ve uluslararası pazarda aranan bir ürün olan Mihalıççık kirazının Avrupa ülkelerine ihracatın tüm hızıyla devam ettiği bildirildi. İlçede yetiştirilen kirazların İyi Tarım Ürünü Sertifikası’na sahip ve tamamı ihraç edilen ürünlerin, bu yıl ihracatının 3 bin ton olması ve yaklaşık 25 milyon dolar gelir getirmesi bekleniyor. Aynı zamanda ilçedeki istihdama önemli katkı sunan kirazın, hasat döneminde günde 2 bin işçi çalışacak.


İlçeyi ziyaret eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan ve beraberindeki heyet, üreticilerle bir araya gelerek ihracatçı firma yetkililerinden bilgi aldı. İl Müdürü Erkan Alkan yaptığı açıklamada, İl Müdürlüğümüzce hazırlanan ve Bakanlığa sunulan “Boş Tarlalarda Meyve Bereketi” projesi kapsamında Mihalıççık ilçemizde kiraz üretiminin teşvik edilerek üretimin 20 bin tona ve ihracat gelirinin 150 milyon dolara çıkarılmasının hedeflediğini söyledi.




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