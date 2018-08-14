Ayakkabı ve terlik seçerken bu uyarılara kulan verin

Giydiğimiz ayakkabı ya da terlikler yalnız ayak sağlığını değil, genel sağlık durumunu, özellikle de bel ve kalça eklemlerini etkiliyor. Yanlış ayakkabı ve sandalet seçiminin zamanla ayak ağrıları, bozuklukları, yürüyüş ve eklem hareketlerinde bozukluklar oluşturduğunu ifade eden Op. Dr. Yılmaz, “Özellikle kadınların ayaklarının on kısmının ortopedik sorunlarında yanlış ayakkabı seçimi baş sorumludur. İdeal ayakkabı ayağı destekleyici ve koruyucu olmalıdır. Uygun olmayan ayakkabı ile uzun sure çalışmak bel omurlarını strese maruz bırakır, eğilerek iş yapmak imkansız hale gelebilir. Uygun ayakkabı ya da terliklerde yarı katı-esnek materyalden yapılmış taban desteği gereklidir. Ayakkabı tabanı çok esnememelidir. Ayağın fizyolojik hareketlerine izin verirken aşırı hareketlere izin vermemelidir. Tipik yaz sandaletleri bahsedilen destekten yoksundur. Aşırı esnek ve incedir, ayağın stabilitesini sağlayamaz ve sorunlara yol açar. Uygun ayakkabıda ayağın üç kavsi de desteklenmiş olmalıdır. Ayakta iç, dış ve önde üç adet kavis vardır. Doğru ayakkabı ölçüsü ayakta alçı kalıpla ya da fonksiyonel tarama ile yapılabilir. Ayakkabı ayağın normal hareketlerine izin verirken aşırı hareketlere izin vermemelidir. Uygun ayakkabı ayağın fizyolojik hareketlerini sağlarken genel vücut dengesini de korur” ifadelerini kullandı.

“Geleneksel terlikler terk edilmelidir”

Zararlı ayakkabı ve terliklerin içinde en zararlısının kauçuk terlikler olduğunu aktaran ve ayakkabı seçiminde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Op. Dr. Yılmaz,”Bunlar düzdür ve ayak desteğinden yoksundurlar. Bahar ve yaz aylarında topuk ağrılarının artması sürpriz değildir. Bu durum aşırı kilosu olanlar ve sedanter yaşam suren hastalarda daha da kötüleşmektedir. Hastalar ayak, kalça ve bel ağrılarından yakınır. İdeal ayakkabıda yukarda bahsedilen üç ayak arkının da desteklenmiş olması gerekir. Aşırı esnek olmamalıdır. Ayağın çıkıntılı kısımları uygun yastıkçıklarla desteklenmiş olmalıdır. Araştırmalar bel ağrılarının tedavisinde de uygun ortopedik ayakkabı seçilmesinin önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir. Mümkünse bağcık bölümü uzun olmalıdır ve ayak bileğini de rahat ettirmelidir. Ayakkabının burun kısmı geniş olmalı, parmak hareketlerine izin vermelidir. Ayak baş parmakla, ayakkabını parmak ucu bölümü arasında ortalama 0.5 - 1 santimetre mesafe olmalıdır. Yüksek topuklu olmamalıdır. Her zaman her iki ayak aynı ölçüde olmayabilir. Büyük olan ayağa göre ayakkabı seçilmelidir. Her iki ayakkabı da denenmelidir. Spor ayakkabılarında uygun ayarlama için uzun bağcıklılar seçilebilir. Sorunlu ayaklarda ayakkabı almadan önce ortopedi uzmanın tavsiyelerini almak da fayda vardır. Böyle durumlarda özel yapım ayakkabılar gerekir” şeklinde konuştu.