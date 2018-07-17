Ayçiçeği üretici bu yıl umutlu

Aşırı yağışlar hububat ürünlerini vururken, çiftçinin yüzü ayçiçeği ile gülecek. Son yıllarda doğru üretim taktikleri ile verimin arttığı ayçiçeği, kuraklık ve ardından gelen aşırı yağışlardan etkilenmedi. Dekarda 300 kilogram ürün bekleyen üretici ise, hasadın yapılacağı 15 eylül tarihini iple çekmeye başladı.

Ayçiçeği üreticilerinden Atilla Pazarlı, yapılan bakıma göre verimin değiştiğini aktardı. Geçen yıla göre ayçiçeği üretiminin yüksek olacağını öngördüklerini belirten Pazarlı, "Ayçiçeği, su ve gübre olduğu sürece güzel oluyor. Ama bakmazsanız haliyle pek verim olmuyor. Yine de bereket versin bu yıl verimimiz iyi. Satışlarımız da Allah razı olsun burada bir firmamız var, fiyatlarda yükseltme yapıyor. Ayçiçeği çiftçiye yan gelir oluyor. Baktığımızda iyi verim alıp satışını da iyi yapabiliyoruz. Şu anda biçim olmadı ama geçen yıla göre görünüşte iyi. Geçen seneye göre azcık daha iyi verim oluyor. Bakıma göre değişiyor ama dekar olarak 250 kilogram da alabiliyorsunuz, 350 kilogram da alabiliyorsunuz. Ben ilk ektiğim yıllarda 380 kilogram aldığım da oldu. Bu seneki umudumuz en az 300 kilogram ama Cenab-ı Allah bilir. Hasat zamanı eylülün 15’inden sonra başlar" dedi.

"Ayçiçek ekimi geç yapıldığı için güzel bir döneme denk geldi"

Eskişehir Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, ayçiçeğinden kendisinin de umutlu olduğunu aktardı. Ayçiçeğinin bu yıl avantaj sağladığını kaydeden Başkan Buluşan, "Öncelikle planlı üretim ve pazar konusu her zaman söylüyoruz. Çünkü bizim üreticimiz bölgesel olarak arpa ve buğday ekiyor. Dededen kalma bir üretim ve bu benimsenmiş. Artık yeni üretimler ve oluşumlar yapılmalı mesela önceden hiç ayçiçeği ekmeyen bölgelerde üretimi başladı. 10 yıllık bir sürece baktığımız zaman her yıl ayçiçek ülke genelinde hem kilo bazında artmış hem de alan olarak genişlemiştir. Bu, üreticimizin kaliteli üretim yapmasından kaynaklanıyor. Tabii ki burada iklimler ve hava şartları çok önemli. Son 3-4 yıldır kış aylarında kar görmez olduk. Bu sene çok farklı bir hava şartları oluştu. İlk önce kuraklık oluştu, ardından aşırı yağışlar geldi. Bu sene avantajımızın biri aşırı yağışlardan dolayı ayçiçek oldu. Ayçiçek ekimi geç yapıldığı için güzel bir döneme denk geldi. Topraktan iyi çimlendiren üreticimizin, çok güzel ürün alacağını düşünüyoruz. Çünkü daha önce ekilen hububat gibi ürünlerde çok büyük zararımız var. Bu sene bende ayçiçeğinden umutluyum. Geçen yıllarda ayçiçeği ve mısır yapan üreticimiz, artık ayçiçeğine daha çok önem vermeye başladı" diye konuştu.

"Bir nevi havza sistemiyle çalışılması ülkemizi daha çok zenginleştirecektir"

Son olarak üreticinin sorunlarını genel hatlarıyla değerlendiren Başkan Buluşan, "Ülkemiz artık hedef haline geldi. Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde ve 15-16 yıldır hükümetin yapmış olduğu çalışmalar sonucu sağlık ile ulaşım alanlarında çok güzel mesafe katedildi. Bunun için tarıma da el atılmasını bekliyoruz. Evet, tarımda da çok büyük desteklerimiz var. Ama yapılan üretimin ve desteklerin doğru adrese yapılması için yeni Başkanlık Sistemi hayırlı olsun diyorum. Yeni Tarım Bakanımız bize bu konuda daha çok söz hakkı verirse, biz tarlada ne kadar çok çalışarak kendimizi gösteriyorsak; bizim sorunlarımızı dinleyerek hareket ederlerse sorunların daha çok çabuk çözüleceğini biliyoruz. Sistem olarak her bölgede her ürün değil, hangi bölgede en iyi ürün hangisi olur? bunun takibinin yapılması gerekiyor. Yani bir nevi havza sistemiyle çalışılması ülkemizi daha çok zenginleştirecektir. Üreticimiz maliyetlerin artmasından dolayı artık üretemez hale gelmek üzere. Böyle bir çalışma yapılırsa; üreticimiz pazar konusunda sıkıntı çekmez, halkımız da kaliteli ürün alır" şeklinde konuştu.