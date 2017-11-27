Ayla film ekibi İletişim Bilimleri Fakültesini ziyaret etti

Bu, kariyerimde ilk defa deneyimlediğim bir şey oldu. Seyirciyle böyle sıcak ilişki kurmak, benim için de çok enteresan bir tecrübe oldu” dedi.

Vizyona girdiği günden bu yana Türkiye’nin dört bir yanına giderek izleyiciyle buluşan filmin ekibi, Eskişehir’deki gala öncesinde Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Eroğlu, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Figen Ünal Çolak ve Doç. Dr. Hasan Çalışkan ile bir araya geldi. Ziyarette film ekibi bu tarz buluşmaların önemine değinirken, Ayla filminin afişini imzalayarak fakülteye hediye etti. İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Erhan Eroğlu da, ekibe Oscar yolunda başarılar diledi.

“Bu kariyerimde ilk defa deneyimlediğim bir şey oldu”

Türkiye’nin Oscar’da "Yabancı Dilde En İyi Film" kategorisinde aday adayı gösterdiği ‘Ayla’ filminde Astsubay Süleyman Dilbirliği’ni canlandıran genç oyuncu İsmail Hacıoğlu, seyirciyle yüz yüze buluşmanın çok önemli ve değerli olduğunu söyledi. İlk defa böyle bir deneyim kazandığını dile getiren Hacıoğlu, “Biz hemen hemen her yere gitmeye çalışıyoruz. Her yere yetişmeye çalıştık. Bu ilk defa deneyimlediğim bir şey oldu benim de kariyerimde. Bir film çektikten sonra görüşülmez genelde. Biter mevzu. Ama insanlarla, seyirciyle böyle sıcak ilişki kurmak, benim için de çok enteresan bir tecrübe oldu. Çok güzel geçiyor. Bu aslında bizim şirketin bir stratejisi sonucu ortaya çıkan bir durum. ‘İlk biz yapsak nasıl olur?’ diye düşünülen bir proje gibi. Dolayısıyla hep iç içe geçen bir hal. Hem sıkıcılıktan kurtarıyor hem de filmi izleyen insanlarla bir arada olmak, onların sorularına cevap olabilmek hem onlar için hem de bizim için daha sağlıklı oldu. Çok güzel bir iş olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Seyirciyle buluşmaya devam edeceğiz”

Eskişehir’den de övgüyle bahseden sevilen oyuncu İsmail Hacıoğlu, “Eskişehir de, üniversite ve gençleriyle meşhur bir kentimiz. Dolayısıyla burada olduğum için çok heyecanlıyım. Filmimiz de gayet güzel gidiyor. Artık Aylamız oldu. Artık hepimizin filmi oldu. İnşallah Oscar’da da bizi temsil edecek. Ocak ayında haberini bekliyoruz. Onun dışında da seyirciyle buluşmaya devam edeceğiz. Seyirci de filmle buluşmaya devam edecek. Her filme giden çıktığında telefon açıp ‘Mutlaka gidin’ dediği sürece ben inanıyorum ki daha fazla seyirciyle buluşacaktır” dedi.