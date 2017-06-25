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25 Haziran 2017 10:25

Azerbaycanlılar Derneği üyeleri Türkmen ailelerle hem bayramlaştı hem de yardımlaştı

Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Kadın Kolları tarafından kentte ikamet eden Türkmen aileler hem ziyaret ediliyor hem de ihtiyaçları gideriliyor.

Azerbaycanlılar Derneği üyeleri Türkmen ailelerle hem bayramlaştı hem de yardımlaştı

25 Haziran 2017 10:25


Bayramda Türkmenler için kolları sıvayan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Kadın Kolları üyeleri, ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaret edilen ailelerin hem Ramazan Bayramları tebrik ediliyor hem de ihtiyaçları giderilerek yardımda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan kadın kolları üyeleri, "Eskişehir’de ikamet eden Türkmen soydaşlarımız için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeleri Dernek Başkanımız Cavid Aydın, Başkan Yardımcımız Hümmet Asker, Kadın Kolları Başkanımız Aysel Aliyeva ve dernek üyeleri sahiplerine ulaştırdı. Katkıda bulunan tüm dostlara teşekkür ederiz" denildi.




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