Bayramda Türkmenler için kolları sıvayan Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği Kadın Kolları üyeleri, ziyaretlerine devam ediyor. Ziyaret edilen ailelerin hem Ramazan Bayramları tebrik ediliyor hem de ihtiyaçları giderilerek yardımda bulunuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan kadın kolları üyeleri, "Eskişehir’de ikamet eden Türkmen soydaşlarımız için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeleri Dernek Başkanımız Cavid Aydın, Başkan Yardımcımız Hümmet Asker, Kadın Kolları Başkanımız Aysel Aliyeva ve dernek üyeleri sahiplerine ulaştırdı. Katkıda bulunan tüm dostlara teşekkür ederiz" denildi.