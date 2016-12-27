Anadolu Üniversitesi Havacılık Kulübü’nün (AHAVK) düzenlediği “Azur Air ile Kariyer Günleri” başlıklı etkinlik, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Mustafa Öç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Etkinliğe konuşmacı olarak Azur Air Kalite ve Emniyet Müdürü Abdullah Çitçi, Teknik Anlaşmalar ve İkmal Müdürü Levent Çiftçi ve Bakım Müdürü Alpay Boyan katıldı.

Kendisinin de Anadolu Üniversitesi Havacılık Fakültesi mezunu olduğunu ve yapılan işin sevilmesinin farkına varmanın önemli olduğundan söz eden Teknik Anlaşmalar ve İkmal Müdürü Levent Çiftçi, “Havacılıkla ilgili bölümlerde alınan dersleri iyi anlamak, havacılık sektörüne girişte önemlidir. Ancak, yalnızca derslere bağlı kalmayıp üzerine bir şeyler de koymanız lâzım. Ben öğrenciyken, yurt dışı programlarını takip edip eğitimimin bir kısmını Kanada’da aldım ve yabancı dilimi ileri düzeye taşıdım. Sektör için dilin çok önemli olduğunun farkındaydım. Ayrıca Kanada’nın havacılığa bakış açısından edindiğim deneyimler bana ışık tuttu” dedi.

Bir diğer Anadolu Üniversitesi mezunu Bakım Müdürü Alpay Boyan ise, Anadolu Üniversitesi’nde Havacılık okuyanların çok şanslı olduğunu ve burada öğrenimi tamamlayıp sektöre atılan öğrencilerin stajyer ve çalışan olarak kurumlar tarafından tercih edildiğini dile getirdi.

Havacılık sektöründen gelmediğini ve maliye mezunu olduğuna dikkat çeken Azur Air Kalite ve Emniyet Müdürü Abdullah Çitçi ise, havacılık sektörüne olan ilgi ve merakının kendisini buralara taşıdığına vurgu yaptı. Her maliyeci gibi belli başlı birkaç yerin hayalini kurduğunu belirten Çitçi, “Bir gün havacılık sektörüyle alakalı bir yerde bu işi yaparken havacılığa çok ilgi duydum ve sonunda da maliyeciliği bırakıp tamamıyla havacılık sektörüne yönelik hayaller kurmaya başladım. Zamanla pilotaja karşı da bir merakım oluştu ve bu alanla ilgili eğitimler almaya başladım. Eğitimler devam ederken de kalite müdürlüğü teklifi aldım ve bu teklifi kabul ettim. Şu anda bulunduğum işten memnunum ve pilotaj eğitimlerime de devam ediyorum” şeklinde konuştu.