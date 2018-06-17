’Babalar’ bayramın tadını çıkardı

Bu yıl Ramazan Bayramı’nın 3. günü ve Babalar Günü’nün aynı güne denk gelmesiyle vatandaşlar, bayram tatilinin tadını çıkarırken Babalar Günü sevincini de yaşıyor. Eskişehir’in tarihi dokusunun yoğun olarak yansıdığı Odunpazarı bölgesinde aileleriyle birlikte geziye çıkan Eskişehirliler, Odunpazarı esnafının da yüzünü güldürüyor.

Tarihi evleri ve nostaljik sokaklarıyla bilinen Odunpazarı’nda 38 senelik lüle taşı sanatçısı olan Erol Güler, bayram tatilini değerlendirmek isteyenler için Odunpazarı’nın doğru bir tercih olacağını belirtti. Babalar Günü dolayısıyla hediye almak isteyen vatandaşlar için Odunpazarı’nın en iyi yer olduğunu söyleyen Güler, "Odunpazarı bölgesinde, bu tarihi doku içerisinde sanatımızı icra ediyoruz. Gelen turistlere hitap eden güzel bir bölgedeyiz. Aynı zamanda buranın tarihi dokusundaki evlerin ve sokakların güzelliğiyle ülkemizin ortasında bulunan şahane bir şehir merkezi diyebiliriz buraya. Babalar Günü bugün. Babalarımızın gününü gerçekten canı gönülden kutluyorum. Tüm annelere, babalara sevgiler saygılar sunuyorum. Bütün dünyada, İslam aleminde acılar olmasın, tasalar olmasın. İnsanlar mutlu olsun, güler yüzlü olsun. Gençlerimize temennim anneleri, babaları kesinlikle unutmasınlar. İnsanlar kalabalık ve yoğun olan şehirlerden, büyük şehirlerden küçük bir şehrin güzel dokusuna, sakinliğine ve el sanatlarına geliyorlar. Bilhassa el sanatlarını görerek alıyorlar, işlendiğini görerek tercih ediyorlar. Bu yüzden Eskişehir’i tercih ettiklerine inanıyorum. Babalar Günü’nde insanlar, bir elden çıkan ürünü almak ve özel sipariş vererek yaptırdıkları bir hediyeyi babalarına ikram etmek gibi duruma dayanıyor iş. Artık hazır, fabrikasyon, Çin malı ürünlerden insanlar bıkmış. Bunları gördükleri için zannediyorum mutlu oluyorlar ve babalarını mutlu ediyorlar" şeklinde konuştu.

“Baba olmak çok güzel bir şey”

Babalar Günü’nde ailesiyle birlikte Odunpazarı’nın tarihi sokaklarında geziye çıkan Yunus Kurtgöz, geziyi eşinin ve çocuklarının planladığını belirterek, baba olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti. Hem Babalar Günü hem de bayram vesilesiyle ailesiyle çok güzel bir gün geçirdiklerini vurgulayan Kurtgöz, "Bayramın 3. günü olması nedeniyle eşim ve çocuklarımla burayı gezmek istedik. Eskişehir’in en güzel yolu gerçekten burası. Tarihi ve özellikleri bakımından çok güzel yerleri var. Güzel bir gün geçirmek istedik hem Babalar Günü hem bayram vesilesiyle. Geziyi eşim ve çocuklarım planladılar. Babalar Günü hediyesi olması açısından biraz da çok güzel oldu. Baba olmak çok güzel bir şey, özellikle kız babası olmak ayrı bir mutluluk. Tüm babaların Babalar Günü’nü ve tüm halkımızın ramazan bayramını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.