Babası tarafından öldürülen genç kız son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeye; anne Şengül Pekkaya, Rana Günlü’nün sınıf arkadaşları ile aile yakınları katıldı. Rana Günlü’nün kız arkadaşları birbirlerine sarılarak ağladılar. Ayakta durmakta zorlanan yakın arkadaşlarını ise yine yanlarındaki arkadaşları teselli etti. Anne Şengül Pekkaya yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Rana Günlü’nün babası ile sık sık sosyal medya üzerinden yayımladığı fotoğraflar ile giyim kuşamı konusunda tartışma yaşadığı öne sürülmüştü. Olay akşamı iftardan sonra baba Erdal Günlü’nün bir anlık cinnet getirmesi ile kızını vurduğu ardından ise intihar ettiği öğrenildi. Baba Erdal Günlü’nün cenazesi ise defnedilmek üzere Sakarya Beşköprü’ye gönderildiği öğrenildi.

Olayın geçmişi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki Erdal Günlü adlı şahıs, iftar sonrasında tartıştığı 17 yaşındaki kızını silahla başından vurarak öldürdükten sonra aynı silahla canına kıydı. Erdal Günlü (41) adlı şahıs birlikte yaşadıkları kızı Rana Günlü ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba Günlü, yanında taşıdığı silahla kızının başına ateş ederek öldürdü. Kızının kanlar içinde hareketsiz yerde yattığını gören baba Günlü aynı silahı başına dayayarak intihar etti. Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 17 yaşındaki Rana Günlü’nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu belirlenen bana Erdal Günlü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan bana tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.