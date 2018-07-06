Bağı 2 liradan satılan yeşil nohuta talep yoğun

Yaz aylarında sevilerek tüketilen yeşil nohut, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Tarlada hasat edilmeye başlanan yeşil nohut tezgahlarda bağı 2 liradan alıcı buluyor. Eskişehir’de seyyar tezgahında yeşil nohut satan çiftçi Yusuf Gümüştaş, “Yaklaşık 1 hafta önce hasat yaptık. Bağını 2 liradan satıyoruz. Vatandaşlar tarafından talep oldukça fazla. Sağlığa da oldukça faydalı iç organları ve bağırsakları çalıştırır. Bitkisel protein olarak bilinir ve oldukça şifalıdır. Sık sık tüketmekte fayda var. Özellikle yerel halk tarafından alınıyor. Günde yaklaşık 150 bağ satıyoruz" dedi.