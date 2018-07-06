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06 Temmuz 2018 13:43

Bağı 2 liradan satılan yeşil nohuta talep yoğun

Yemeği ve çerezi büyük bir beğeni ile tüketilen nohutun yeşil hali de çarşı ve pazarların yanı sıra seyyar tezgahlarda yerini almaya başladı.

Bağı 2 liradan satılan yeşil nohuta talep yoğun

06 Temmuz 2018 13:43


Yaz aylarında sevilerek tüketilen yeşil nohut, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Tarlada hasat edilmeye başlanan yeşil nohut tezgahlarda bağı 2 liradan alıcı buluyor. Eskişehir’de seyyar tezgahında yeşil nohut satan çiftçi Yusuf Gümüştaş, “Yaklaşık 1 hafta önce hasat yaptık. Bağını 2 liradan satıyoruz. Vatandaşlar tarafından talep oldukça fazla. Sağlığa da oldukça faydalı iç organları ve bağırsakları çalıştırır. Bitkisel protein olarak bilinir ve oldukça şifalıdır. Sık sık tüketmekte fayda var. Özellikle yerel halk tarafından alınıyor. Günde yaklaşık 150 bağ satıyoruz" dedi.




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