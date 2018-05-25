Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

Başbakanlığın 13 Kasım 2014 tarih ve 2014/19 sayılı genelgesi doğrultusunda “Uyuşturucu ile Mücadele” alanında, merkezde bir başbakan yardımcısı illerde ise vali başkanlığında “Uyuşturucuyla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu” oluşturulduğunu dile getiren Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, kurulun üçüncü toplantısını yaptıklarını söyledi. Adı geçen genelge doğrultusunda vali yardımcısı başkanlığında her ay toplanan kurulun "uyuşturucu, alkol, tütün, davranışsal (Teknoloji ve Kumar Bağımlılığı) bağımlılıklar ve iletişim" olmak üzere 5 teknik çalışma grubunda çalışmalar yaptığını ifade eden Vali Çakacak, "Önemli bir halk sağlığı problemi olan uyuşturucu ile mücadelede ana unsur, uyuşturucu arzının önlenmesi ve uyuşturucu maddeye ulaşılabilirliğin engellenmesidir” dedi.

"Uyuşturucu maddeyle tanışmamış kişiler korunmalı"

Uyuşturucu ile mücadele konusunda İl Emniyet Müdürlüğünün yaptığı çalışmalardan övgüyle bahseden Vali Çakacak, "Uyuşturucu ile mücadelede temel amacımız, uyuşturucu maddeyle tanışmamış kişilerin korunmasıdır. Ayrıca uyuşturucu madde kullanan kişilerin danışmanlık, arınma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, tedavilerinin sağlanması ve bireylerin sosyal hayata yeniden kazandırılması mücadelenin vazgeçilmez unsurlarıdır” diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadelede eylem planı yayınlandı

Başarıya ulaşmanın en önemli faktörlerinden birinin de koordineli çalışma olduğunu vurgulayan Vali Çakacak, Başbakanlıkça hazırlanan 2018-2023 Uyuşturucu İle Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın Sağlık Bakanlığı internet sitesinde geçen hafta itibariyle yayınlandığını söyledi. Kurul üyesi tüm kurumların söz konusu eylem planını incelemesini isteyen ve eylem planının uygulanmasına yönelik olarak uygulama talimatnamesi hazırlanacağını ifade eden Vali Çakacak, kurumların sorumlu olduğu faaliyetleri diğer kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içerisinde yürütmelerinin büyük önem arz ettiğini belirtti.

Vali Çakacak’ın yaptığı açılış konuşmasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve AMATEM yetkilileri bir sunum yaptı. Görüş ve önerilerin ardından toplantı sona erdi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Garnizon Komutanlığı adına Hava Tuğgeneral Gürkan Ergürhan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ilçe kaymakamları, İl Sağlık Müdürü Engin Bilge ve diğer kurul üyeleri katıldı.