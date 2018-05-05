Bahar Şenliklerinin şampiyonu özel eğitimli çocuklar oldu

Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Festivali, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Basketbol Erkekler final maçları ile son buldu.

Basketbol Erkeklerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) şampiyon olurken lig usulü ilerleyen Basketbol Kadınlarda sezonu İİBF birinci sırada tamamladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın katıldığı final maçının devre arasında özel eğitimli çocuklar basketbolcularla etkileşimde bulundu. Rektör Gündoğan tarafından özel eğitimli çocuklara madalyaları takdim edildi.

"35 senedir düzenlediğimiz bu etkinlik öğrencilerimizin sporla buluşması açısından çok değerli"

Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikeleri Finaline katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan etkinliğe dair görüşlerini şu şekilde aktardı:

“Bugün özel eğitimli çocuklarımızın şampiyonluklarını kutladık. Bu çocuklarımızın sporla iç içe olmaları bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Özel eğitim gören çocuklarımızın spor ve sanatın içerisinde olmaları onların hem hayata bakışlarını hem de eğitimlerini olumlu yönde etkiliyor. Anadolu Üniversitesi olarak elimizden geldiğince özel eğitimli çocuklarımızı sosyal hayata daha fazla katmaya çalışacağız. 35 senedir düzenlediğimiz ve geleneksel hâle gelen Bahar Şenlikleri öğrencilerimizin sporla iç içe olmaları ve kaynaşmaları açısından çok önemli. Şenliklere katılan tüm sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyorum, hepsine başarırlar diliyorum.”

Açıköğretim Fakültesi(AÖF) ile Mühendislik Fakültesi Basketbol Erkeklerde üçüncülük için karşı karşıya geldi. AÖF rakibini 71-63’lük skorla yenerek üçüncü oldu. Final maçında ise İİBF ile Eğitim Fakültesi kozlarını paylaştı. Devre arasına 28-16’lık skorla giren İİBF, ikinci devrede de rakibine fırsat vermeden 56-44 ile şampiyon olmayı bildi. Lig usulü ilerleyen Basketbol Kadınlarda sezonu birinci sırada bitiren İİBF şampiyon olurken Eğitim Fakültesi ikinci sırada tamamlayarak madalya almaya hak kazandı. Sporcular kupa ve madalyalarını Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya ve İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem Esen’den aldı.