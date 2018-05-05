Diğer
Kategoriler
05 Mayıs 2018 14:58

Bahar Şenliklerinin şampiyonu özel eğitimli çocuklar oldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 35.

Bahar Şenliklerinin şampiyonu özel eğitimli çocuklar oldu

05 Mayıs 2018 14:58

Geleneksel Bahar Şenlikleri Spor Festivali, Anadolu Üniversitesi İki Eylül Spor Salonu’nda gerçekleştirilen Basketbol Erkekler final maçları ile son buldu.


Basketbol Erkeklerde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi(İİBF) şampiyon olurken lig usulü ilerleyen Basketbol Kadınlarda sezonu İİBF birinci sırada tamamladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan’ın katıldığı final maçının devre arasında özel eğitimli çocuklar basketbolcularla etkileşimde bulundu. Rektör Gündoğan tarafından özel eğitimli çocuklara madalyaları takdim edildi.


"35 senedir düzenlediğimiz bu etkinlik öğrencilerimizin sporla buluşması açısından çok değerli"


Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikeleri Finaline katılan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan etkinliğe dair görüşlerini şu şekilde aktardı:


“Bugün özel eğitimli çocuklarımızın şampiyonluklarını kutladık. Bu çocuklarımızın sporla iç içe olmaları bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Özel eğitim gören çocuklarımızın spor ve sanatın içerisinde olmaları onların hem hayata bakışlarını hem de eğitimlerini olumlu yönde etkiliyor. Anadolu Üniversitesi olarak elimizden geldiğince özel eğitimli çocuklarımızı sosyal hayata daha fazla katmaya çalışacağız. 35 senedir düzenlediğimiz ve geleneksel hâle gelen Bahar Şenlikleri öğrencilerimizin sporla iç içe olmaları ve kaynaşmaları açısından çok önemli. Şenliklere katılan tüm sporcu öğrencilerimizi tebrik ediyorum, hepsine başarırlar diliyorum.”


Açıköğretim Fakültesi(AÖF) ile Mühendislik Fakültesi Basketbol Erkeklerde üçüncülük için karşı karşıya geldi. AÖF rakibini 71-63’lük skorla yenerek üçüncü oldu. Final maçında ise İİBF ile Eğitim Fakültesi kozlarını paylaştı. Devre arasına 28-16’lık skorla giren İİBF, ikinci devrede de rakibine fırsat vermeden 56-44 ile şampiyon olmayı bildi. Lig usulü ilerleyen Basketbol Kadınlarda sezonu birinci sırada bitiren İİBF şampiyon olurken Eğitim Fakültesi ikinci sırada tamamlayarak madalya almaya hak kazandı. Sporcular kupa ve madalyalarını Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Erdoğan Kaya ve İİBF Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ethem Esen’den aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
21
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç