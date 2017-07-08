Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, bugün Eskişehir’de çeşitli temaslarda bulunacak. İlk olarak Eskişehir Valiliğini ziyaret eden Akdağ, valilik şeref defterini imzaladı. Bu sırada Bakan Akdağ’ın yanında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekillleri Emine Nur Günay ve Harun Karacan da yer aldı.

Valilikte açıklama yapan Bakan Akdağ, sağlık alanında yeni projelerin yer alacağına dikkat çekti. Eskişehir’de bin yataklı şehir hastanesi ile 600 yataklı devlet hastanesinin yakında hizmete gireceğini de sözlerine ekleyen Bakan Akdağ, "Sağlık Bakanlığı olarak sahada özel bir çalışma şeklimiz var. Bu tarzı geliştirerek devam ettiriyoruz. Hemen hemen girilmedik hiçbir sağlık kuruluşu bırakmadık. Sağlık Bakanlığının tesisleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler olmak üzere geniş bir değerlendirme yapılıyor. Bu bize bir altlık hazırlıyor. Bir değerlendirme raporu hazırlanıyor. Bugün bu raporu arkadaşlarımızla birlikte oturup genişçe tartışacağız. Diyetisyenler, psikologlar, fizyoterapi uzmanları, egzersiz uzmanları, beden eğitim öğretmenleri, özel vaka takibi yapacak hemşirelerle vatandaşlarımızdaki risk faktörlerini çok daha yakından takibe başlayacağız. Ne demek bu? Yani fazla kilo, şişmanlık, hareketsizlik, sigara içme gibi durumlar, artık Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak hekimleri ve sistemi tarafından çok çok yakından takip edilecek. İmkanları arttırıyoruz, yeni binalar yapıyoruz, yeni ekipmanlar getiriyoruz, yeni personeller istihdam ediyoruz. Tabii hastaneciliğimize sıra gelince, inşallah önümüzdeki birkaç sene içerisinde Eskişehir bu açıdan Türkiye’nin bütün şehirlerinde olduğu gibi mükemmel hastanelere kavuşmuş olur. İlk dönemde mevcut hastaneleri, özellikle hastane binaları oldukça teferruatlı olarak değiştirerek ya da tadil ederek yolumuza devam etmiştik. Şimdi bu hastaneleri yeniliyoruz. Eskişehir’de de bin yataklı şehir hastanemiz, açılışına aşağı yukarı yaklaştığımız 600 yataklı Eskişehir Devlet Hastanemiz hizmete girecek" dedi.

Sağlık alanında yapılan çalışmalar ile Süper Lig’de yer aldıklarını belirten Bakan Akdağ, sözlerini şu şekilde sonlandırdı:

"Sağlık hizmetlerimiz AK Parti hükümetlerimiz döneminde Süper Lig’e çıkmış durumdadır. İnşallah bu 2017’de başlayan ve 2023’e kadar devam edecek Sağlıkta Dönüşüm Programını ikinci dönemde Süper Lig’in şampiyonluğuna oynayacağımız bir takım olacağız. Hedefimiz budur."

Öte yandan Bakan Akdağ, Eskişehir’deki kurum amirleri ve müdürler ile bir otelde düzenlenecek toplantıyla programına devam edecek. Daha sonra ise şehir hastanesini inceleyecek olan Bakan Akdağ, ardından hızlı tren ile Ankara’ya dönecek.