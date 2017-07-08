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08 Temmuz 2017 22:03

Bakan Akdağ, Yunus Emre Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Prof.

Bakan Akdağ, Yunus Emre Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu

08 Temmuz 2017 22:03

Dr. Recep Akdağ, Eskişehir’de yapımı devam eden yeni Yunus Emre Devlet Hastanesi inşaatına giderek incelemelerde bulundu.


Eskişehir’e birtakım temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak amacıyla gelen Dr. Recep Akdağ, programının son ayağında yapımı devam eden 600 yataklı Yunus Emre Devlet Hastanesine giderek incelemelerde bulundu. Bakan Akdağ, inşaat alanında gezerek yetkililerden hastanenin ne aşamada olduğu ve yapılacaklar konusunda bilgiler aldı. Bakan Akdağ, yaptığı incelemelerin ardından kentten ayrılmak üzere hastane inşaatından ayrıldı.




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