Bakan Avcı 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Dr. Nabi Avcı, 15 Temmuz darbe girişimde şehit olan Fatih Dalgıç’ın kabrini ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bulunulan kalkışmanın 1’inci yılı münasebetiyle Eskişehir’de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Eskişehir’e gelen Dr. Nabi Avcı, kentte katıldığı programların ardından Eskişehir’in Çifteler ilçesine geldi. Burada Bakan Avcı, 15 Temmuz gecesi, Türk demokrasisine yapılan darbe girişimi sırasında, Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinin askerler tarafından kuşatıldığı haberini alır almaz hemen Polis Merkezine koşan, ancak darbecilerin Çengelköy Karakol Amirliği önünde açtıkları ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın kabrini ziyaret etti. Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi mezarlığında yatan şehidin kabrine gelen Bakan Avcı, burada şehit için dua ederek, şehidin kabrine güller bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan Fatiha sonrası, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın annesi Asiye Dalgıç, babaannesi Zeynep Dalgıç, amcası Gökhan Dalgıç, kardeşleri Batuhan Dalgıç ve Mustafa Dalgıç ile birlikte Alikan Mahallesinde bulunan şehit evini ziyaret etmek üzere kabristandan ayrıldı. Ayrıca şehit evinde gerçekleşen ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.

Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın adı ortaokula verilerek ölümsüzleştirildi

Öte yandan 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde şehadete eren Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın adı Çifteler ilçesinde açılan bir İmam Hatip Ortaokuluna verilerek ölümsüzleştirildi. Vali Yardımcı Cafer Yıldız, Çifteler Kaymakamı Gökhan Dolaş, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Şehit ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle Şehit Fatih Dalgıç İmam Hatip Ortaokulu açılışı gerçekleşti.