Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 16:46

Bakan Avcı 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Prof.

Bakan Avcı 15 Temmuz şehidinin kabrini ziyaret etti

11 Temmuz 2017 16:46

Dr. Nabi Avcı, 15 Temmuz darbe girişimde şehit olan Fatih Dalgıç’ın kabrini ziyaret etti.


15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bulunulan kalkışmanın 1’inci yılı münasebetiyle Eskişehir’de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” kapsamında düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında Eskişehir’e gelen Dr. Nabi Avcı, kentte katıldığı programların ardından Eskişehir’in Çifteler ilçesine geldi. Burada Bakan Avcı, 15 Temmuz gecesi, Türk demokrasisine yapılan darbe girişimi sırasında, Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinin askerler tarafından kuşatıldığı haberini alır almaz hemen Polis Merkezine koşan, ancak darbecilerin Çengelköy Karakol Amirliği önünde açtıkları ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın kabrini ziyaret etti. Çifteler ilçesi Alikan Mahallesi mezarlığında yatan şehidin kabrine gelen Bakan Avcı, burada şehit için dua ederek, şehidin kabrine güller bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan Fatiha sonrası, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın annesi Asiye Dalgıç, babaannesi Zeynep Dalgıç, amcası Gökhan Dalgıç, kardeşleri Batuhan Dalgıç ve Mustafa Dalgıç ile birlikte Alikan Mahallesinde bulunan şehit evini ziyaret etmek üzere kabristandan ayrıldı. Ayrıca şehit evinde gerçekleşen ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.



Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın adı ortaokula verilerek ölümsüzleştirildi


Öte yandan 15 Temmuz gecesi yaşanan hain darbe girişiminde şehadete eren Şehit Polis Memuru Fatih Dalgıç’ın adı Çifteler ilçesinde açılan bir İmam Hatip Ortaokuluna verilerek ölümsüzleştirildi. Vali Yardımcı Cafer Yıldız, Çifteler Kaymakamı Gökhan Dolaş, Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Şehit ailesi ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla düzenlenen törenle Şehit Fatih Dalgıç İmam Hatip Ortaokulu açılışı gerçekleşti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:32
  • Öğle :13:15
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:35
  • Yatsı :22:28
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!