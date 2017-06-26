Bakan Avcı dayısını son yolculuğuna uğurladı

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, 89 yaşında vefat eden Lütfü Solak’ın cenazesi, yakınları tarafından Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Demirköy’e Köyü’ne getirildi. Demirköy Köyü Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Solak’ın oğlu İsmail Solak ve Bakan Avcı taziyeleri dileklerini kabul etti. Solak’ın naaşı, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Öte yandan cenaze törenine, Bakan Avcı’nın yanı sıra Bilecik Valisi Süleyman Elban, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik İl Jandarma Komutan Vekili Albay Muammer Ergaş, Bilecik Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.