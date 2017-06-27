Bakan Avcı huzurevi ve sevgi evlerini ziyaret etti

Ramazan Bayramı programlarına katılmak üzere Eskişehir’e gelen Bakan Avcı, öncelikle Şirintepe Mahallesi’ndeki Safiye Gönül Bayar Huzurevi sakinlerini ziyaret etti. Huzurevinde kalan yaşlılarla sohbet eden Avcı, onlara çiçek ve hediyeler verdi. Buradan ayrılan Bakan Avcı ve beraberindeki heyet, Çankaya Mahallesi’ndeki Maide Bolel Huzurevine geldi. Burada bayramlaşma sırasında huzurevi sakinlerinden emekli öğretmen Hikmet Ulutabya boyama işi tabloyu Bakan Nabi Avcı’ya hediye etti. Bu ziyaretlerin ardından Bakan Avcı, Nasrettin Hoca Çocuk Evi’ndeki çocuklarla basına kapalı görüştü. Bayramlaşma programlarında Bakan Avcı’ya eşi Semra Avcı, Vali Azmi Çelik, AK Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ve AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca da eşlik etti.