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11 Temmuz 2017 13:11

Bakan Avcı, Kanlıpınar Şehitliğini ziyaret etti

Eskişehir’de Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerine katılan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Kanlıpınar Şehitliğini ziyaret etti.

Bakan Avcı, Kanlıpınar Şehitliğini ziyaret etti

11 Temmuz 2017 13:11


Askeri yapılar içerisinde yuvalanmış terör örgütü FETÖ/PDY üyesi bir grup tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bulunulan kalkışmanın 1. yılı münasebetiyle Eskişehir’de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” düzenleniyor. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Hava Şehitliğini ziyaret eden Bakan Avcı, sonrasında Kanlıpınar Şehitliğine geçti. Burada tüm şehitler için dualar okunurken, ardından Bakan Avcı ve protokol üyeleri şehitliklere karanfil bıraktı. Bu sırada şehitlikle bulunan şehit aileleri ile de ilgilenen Bakan Avcı, Eskişehir Valiliği’ni ziyaret etmek için şehitlikten ayrıldı.


Öte yandan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’ya şehitlik ziyareti sırasında Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ve Harun Karacan ve diğer protokol üyeleri eşlik etti.




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