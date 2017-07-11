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11 Temmuz 2017 12:49

Bakan Avcı: “Millet, kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz”

Askeri yapılar içerisinde yuvalanmış terör örgütü FETÖ/PDY üyesi bir grup tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde Türk Milletine, Türk demokrasisine ve milli iradeye karşı bulunulan kalkışmanın 1.

Bakan Avcı: “Millet, kendisine yapılan iyiliği de kötülüğü de unutmaz”

11 Temmuz 2017 12:49

yılı münasebetiyle Eskişehir’de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” düzenleniyor.


İlk olarak Hava Şehitliğinde düzenlenen etkinliklere, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Emine Nur Günay ve Harun Karacan, Garnizon Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney ve diğer ilgililer katıldı.



"Allah, devlete, millete zeval vermesin"


Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Bakan Avcı ve beraberindekilerin şehit kabirlerine karanfiller bırakmasıyla devam etti. Daha sonra Bakan Avcı, şehitlikte bulunan şeref defterini imzaladı. Şehitlik çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, vatan için, millet için, iyi bir devlet için karada, denizde, havada, terörle mücadelede, 15 Temmuz’da canlarını feda eden bütün şehitlere Allah’tan rahmet diledi. Avcı, “Onların açtığı bu yolla inşallah Türkiye, ilelebet bağımsız, güçlü devlet olarak varlığını sürdürecek. Milletimiz de aynı şekilde. Allah, devlete, millete zeval vermesin. Allah, iç ve dış düşmanlara fırsat vermesin. İşte 15 Temmuz’da fırsatını bulurlarsa neler yapabileceklerini, nasıl acımasız olabileceklerini, nasıl gözü dönmüş olduklarını hep beraber gördük. Onun için Allah, devlete, millete zeval vermesin, milletimizin ferasetini arttırsın.”


Avcı, 15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak için bu etkinliklerin yapıldığını da kaydederek, “Millet unutmaz. Millet, kendisine yapılan iyiliği de kendisine yapılan kötülüğü de unutmaz” ifadelerini kullandı.




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