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16 Nisan 2017 15:12

Bakan Avcı oyunu Eskişehir’de kullandı

Kültür ve Turizm Bakanı Prof.

Bakan Avcı oyunu Eskişehir’de kullandı

16 Nisan 2017 15:12

Dr. Nabi Avcı, Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği için oyunu milletvekilliğini de yaptığı Eskişehir’de kullandı.


Eskişehir’de toplamda bin 912 sandıkta 636 bin 61 seçmenin oy kullanması beklenen referandum, sabah saat 08:00’de başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da, oyunu saat 14:22’de Ziya Gökalp İlkokulundaki 1222 nolu sandıkta kullandı.



"Şimdi millet sözünü söyleyecek"


Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Avcı, "Oyumu kullandım. Bugün öyle çok fazla söylenecek şey kalmadı. Söyleyeceklerimizi söyledik. Herkes söyleyeceğini söyledi. Şimdi millet sözünü söyleyecek. İnşallah millet 21. yüzyılın önünü açacak, milletin önünü açacak. Kararı bugün verecek. Hayırlı uğurlu olsun İnşallah. Vatana, millete, memlekete, çocuklarımıza, torunlarımıza, geleceğimize hayırlı uğurlu olsun İnşallah" dedi.




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