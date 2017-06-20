Bakan Avcı, parti teşkilatı ile iftarda bir araya geldi

Bir düğün salonunda düzenlenen iftara Bakan Avcı’nın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Prof. Dr. Emine Nur Günay, Harun Karacan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü, İlçe Başkanları, il ve ilçe yönetimi üyeleri ve partililer katıldı.

İftardan sonra açıklamalarda bulunan Bakan Nabi Avcı, “Bu Ramazanda da Eskişehir teşkilatı nasıl dimdik ayakta olduğunu, nasıl bir heyecan içinde olduğunu, nasıl vazife şuuru içinde olduğunu adeta bir ibadet aşkıyla halka nasıl hizmet edilir, halka hizmet etmek için yollar nasıl döşenir, zemin nasıl hazırlanır bunun en güzel örneklerini geceli gündüzlü çalışmalarla verdiler, verdik, verdiniz. Hepinize bu vesileyle çok teşekkür ediyorum. Eskişehir teşkilatı il başkanımızla, milletvekillerimizle, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla tam bir uyum ve ahenk içerisinde 2019 hedefine kilitlenmiş olarak çalışmalarını bugünde aynı heyecanla, aynı gayretle sürdürüyor. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“16 Nisan’da verdiğimiz cevabın ne anlama geldiğini 2019’da göstereceğiz”

“Türkiye üzerinden bölgede kurulmak istenen tezgahlara 16 Nisan’da nasıl cevap verdiyse 2019’da aynı cevabı verecektir” diyen Bakan Avcı, “2019 niye önemli çünkü 2019’da bütün Türkiye, bölgemizde kurulmak istenen tezgahlara, Birinci Dünya savaşından sonra, İkinci Dünya savaşından sonra şöyle ya da böyle biçimlendirdikleri ama Türkiye’yi gemleyemedikleri, boyunduruk altına alamadıkları kendilerince hizaya sokmak için pek çok tertibin içerisindeler. Buna 16 Nisan referandumunda gereken cevabı verdik. Şimdi bu cevabımızın ne anlama geldiğini 2019 seçimlerinde de tüm Türkiye’de ve Eskişehir’de hep birlikte göstereceğiz inşallah. Bunun için hazır mıyız? Eskişehir’den yükselen bu ses inşallah 2019’un nasıl bir bereketli bir yıl olacağını da işareti olmuştur” şeklinde konuştu.