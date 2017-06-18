Bakan Avcı, Sivrihisarlılarla iftarda bir araya geldi

Eski Atatürk Stadyumu’nda Sivrihisar Belediyesi tarafından iftar programı düzenlendi. İftar saatine yakın başlayan yağmur nedeniyle vatandaşlar saha içinde oruçlarını açamazken, tribünlere gitmek zorunda kaldı. Bakan ve beraberindeki heyet ise tribünde protokol kısmında oruçlarını açtı. Etkinliğe binlerce Sivrihisarlı katılırken, yağmur yapılan etkinliği etkilemedi. İftar sonrasında ise gelen misafirler, dondurma ve pamuk şekeri ikramı yapıldı.

“Son 1 yılda Eskişehir’de 50 proje gerçekleştirdik”

Eskişehir’de önemli projeler yaptıklarını ifade eden Bakan Avcı, “Son bir yıl içinde Eskişehir’de 50 önemli proje gerçekleştirdik. Eğitim sektöründe 17, turizmde 9, madencilikte 6, imalat sektöründe 5, sağlıkta 3, tarımda 2 ve diğer kamu sektörlerinde 8 proje ile birçok tesis ve işletmeyi sizlerin hizmetine sunduk. Bu hizmetlerin artarak devam edeceği müjdesini de vermek isterim. Biz milletimizin bize verdiği destekle ülkemizi imar etmeye, ülkemizin birliğini ve dirliğini tesis etmeye devam edeceğiz. Niyetimiz samimi, istikametimiz doğru olduğu müddetçe en güzel sonuçları alacağımıza inanıyorum. Şimdiden mübarek Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bayramın bütün dünyada rahmet ve hoşgörüye vesile olmasını diliyor, hepinizi tekrar hürmet ve muhabbetle selamlıyorum” dedi.

Bu yıl iftar programının ikincisi gerçekleştirdiklerini ifade eden Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ise şunları söyledi:

“Gönül soframız, birlik ve beraberliğimizi açmak için bugün buradayız. Hava şartları nedeniyle biraz sıkıntı oldu ama sağolsun Sivrihisar halkı bugün bizi yalnız bırakmadı.”

Konuşmaların ardından program sanatçı Orhan Hakalmaz’ın konseri ile devam etti.