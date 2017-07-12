Bakan Avcı’dan 4,5 saatlik Eskişehirspor mesaisi

Dr. Nabi Avcı, bir türlü başkanını bulamayan Eskişehirspor için devreye girerek, 4,5 saatlik mesai yaptı.

Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Eskişehir’e gelen Bakan Avcı, Eskişehirspor’un yaşadığı sıkıntılara da el attı. Oldukça yoğun bir programın ardından Polisevi’ne geçen bakan Avcı, burada Eskişehirspor ile ilgili görüşleri ve projeleri olan isimlerle görüşmeler yaptı. Eski başkanlar Halil Ünal ve Mesut Hoşcan’ın yanı sıra İsmail Ilgaz, Sinan Özeçoğlu ve Nebi Hatipoğlu ile yaklaşık birer saat görüşen Bakan Avcı, Eskişehirspor Divan Kurulu Başkanı Aydın Begiter ile de telefon vasıtasıyla iletişim kurdu. Görüşmelerin ardından önemli mesajlar veren Bakan Avcı, "Bizim açımızdan verimli bir akşam oldu. 4,5 saat süren bir maraton oldu. Tek konumuz vardı, Eskişehirspor. Kimlerle görüştüğümü siz biliyorsunuz ama yine ben bir kere daha hatırlatayım. Halil Ünal, Mesut Hoşcan, İsmail Ilgaz, Sinan Özeçoğlu, Nebi Hatipoğlu beylerle görüştük. Aydın Begiter beyle de görüşecektik ama biliyorsunuz Aydın Bey ayağından biraz rahatsız. Onunla da uzun bir telefon görüşmesi yaptık. İnşallah önümüzdeki perşembe günü yapılacak olan genel kurula Eskişehirspor, birlik havası içerisinde, planlı, programlı, vizyoner bir bakışla yeni bir yönetim seçmek için gidiyor olacak. Ben bu genel kurulun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu genel kuruldan güzel bir yönetim çıkacağını ümit ediyorum. Onun işaretlerini bu istişarelerimizden aldık. Eskişehirspor bu sezon bir son dakika şanssızlığıyla bu durumda. Yoksa 2 penaltıyla Eskişehirspor bugün başka bir yerde olabilirdi. Başka şeyleri konuşuyor olabilirdik. O maçtan önce de söylediğimi gibi, futbol her türlü neticeye açık. Önemli olan yenerken de, yenilirken de, kazanırken de, kaybederken de centilmenliği muhafaza edebilmek. Eskişehirspor bu anlamda bu basireti, feraseti, meziyeti gösterebilecek çok köklü bir kurumdur. Eskişehir’in gurur duyduğu bir marka kurumdur" dedi.

"Taraftar nasıl bakıyorsa, bizde öyle bakarız"

Perşembe günü yapılacak olan genel kurulda iyi bir listenin Eskişehirspor yönetimi için aday olacağının sinyallerini veren Bakan Avcı, "Bugün kulübün içinde bulunduğu şartlarda, kulübün yöneticiliğine soyunmak da ayrıca bir medeni cesaret ve Eskişehirsporluluk ruhu gerektirir. Onu da arkadaşlarda gördüğüm için çok memnunum. Artık taç yok, herşey sahada. Genel kurulda taç felan yok. Herkes şu veya bu şekilde elinden ne geliyorsa katkıda bulunacak. Başından beri söylediğim bir şeyi tekrar söylemek istiyorum. Sadece bugün söylediğim bir söz değil, geçen sezonun başında da söylemiştim. Biz Eskişehirspor’a elimizin erdiği, gücümüzün yettiği, yasaların imkan verdiği ölçekte her türlü katkıyı yapmaya geçmişte olduğu gibi bugünde devam ederiz. Bunun için de kimin yönetimde olduğu, kimin başkan olduğu, kimin divan olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz Eskişehirspor’un tüzel kişiliğine bakarız. Taraftar nasıl bakıyorsa, bizde öyle bakarız" diye konuştu.

"Başka adaylar da çıkabilir"

Son olarak spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Nabi Avcı, sözlerini şu şekilde tamamladı;

"Biz hep spor ile siyasetin ayrı olması gerektiğini söyledik. Bütün bunları yaparken de, işte siz bunları sormadıkça söylemedik. Sorduğunuz zaman da pek çoğunu söylemedik de, yani bunları davul çalarak yapmanın gereği yok. Bunları siyasete dökmek, ’İşte şöyle yaparsam, buradan siyasete şu gelir’ felan, böyle hesaplar hem doğru değil hem de yakışmaz. Hiç kimseye yakışmaz. Onun için herkes elinde ne imkan varsa, ne kadar katkıda bulunabiliyorsa katkıda bulunacak. Bundan da siyasi bir getiri beklemeyecek. Biz burada görüşmeler yaparak şunu söylemiyoruz, biz herhangi adaya, ’Sen bizim adayımızsın, çık arkandayız’ diye bir şey söylemiyoruz. Bizim adayımız, genel kurulun seçtiği adaydır. Genel kurul kimi seçiyorsa, bizim adayımız odur. Öncelik genel kuruldadır. Genel kurul karar verir. Yani başkaları da aday olabilir. Olabilir mi? Olabilir. Teorik olarak bir çok delegesi olan genel kurulda, pekala başka adaylar da çıkabilir. Ama benim şu anda belli başlı adı geçen, aday olma ihtimali olan, aday olacağını ima eden, olabileceğini söyleyen isimlerle yaptığım istişare toplantılarından ortaya çıkan tablo, benim açımdan Eskişehirspor’un iyi bir yönetime kavuşabilecek potansiyelini gösterdiğini söylüyorum. Yoksa sadece bizim açımızdan değil, herhangi bir adayın, bir siyasi figür tarafından, ’Filanca benim adayımdır’ demesi bile, o adayın aleyhinedir. Çünkü spor ayrı siyaset ayrı. İnsanların farklı farklı siyasi görüşleri olabilir. Oluşabilecek yeni yönetimin içinde de siyaseten birbirinden farklı insanlar olur. Olması da iyidir. Çünkü bu neticede şehrin takımı ve şehirde var olan bütün eğilimler, renkler bir şekilde oraya yansırsa, daha çoğulcu, daha kapsayıcı bir yönetim oluşmuş olur. Ben öyle bir yönetimin oluşacağının sinyalini aldım. Onun için memnuniyetimi ifade ediyorum."

Öte yandan toplantılarda Bakan Avcı’ya AK Parti Eskişehir İl Başkanı Dündar Ünlü de eşlik etti.