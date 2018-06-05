Bakan Eroğlu Eskişehir’de verdiği söz tuttu

Dr. Veysel Eroğlu’nun Eskişehir ziyareti esnasında engelli bir vatandaşın kendisinden talebini yerine getirildi.

Geçtiğimiz Pazar günü toplu temel atma ve açılış merasimine iştirak eden, merasimin ardından da vatandaşlarla birlikte iftar yapan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, engelli bir vatandaşın kendisinden bulunduğu talebi anında yerine getirdi. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini söyleyen 52 yaşındaki Sami Dönertaş’ı Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştürdü. Cumhurbaşkanı ile yaptığı telefon konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisini çok sevdiğini ve ne zaman televizyonda görse duygulandığını ifade eden Sami Dönertaş, telefon görüşmesinin ardından Dr. Veysel Eroğlu’na teşekkür etti.

Merasim sonunda Bakanlık tarafından vatandaşlara dağıtılan fidanlardan da alamadığını söyleyen engelli vatandaş Sami Dönertaş, Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu’ndan bir adet de ceviz fidanı istedi. Dönertaş’a söz veren Prof. Dr. Veysel Eroğlu kendisine ceviz fidanını bizzat göndereceğini söyledi. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları Odunpazarı’na bağlı Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden Sami Dönertaş’ı ziyaret ederek, 4 adet boylu ceviz fidanını kendisine teslim etti. Ceviz fidanlarının evine kadar getirildiğini gören Sami Demirtaş hem sözünü yerine getirdiği için Dr. Veysel Eroğlu’na, hem de Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür etti.