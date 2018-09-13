Bakan Pakdemirli Eskişehir'de incelemelerde bulundu

Bekir Pakdemirli, Eskişehir ziyareti kapsamında Biyoyakıt Tesisi, Toprak ve Ekoloji Enstitüsü ile Kayaç Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Bekir Pakdemirli, ziyaret esnasında kentin tarım ve ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Pakdemirli, Biyoyakıt Tesisi başında yaptığı açıklamada, orman atıklarının toplanıp depo edilmesi ve atıkların aralarından belirli aralıklarla su borularının geçirilmesi suretiyle biyoyakıt tesisi kurulduğunu belirterek, tesisten çıkan sıcak su sayesinde 50 ton atıkla 200 metrekare kapalı alanın ısıtılabildiğini ifade etti. Biyoyakıt Tesisi'nde depo edilen atıkların 18 ay sonra çok kaliteli torf ve gübre olarak da kullanılabileceğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Harun Karacan ve Emine Nur Günay, Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ile İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan eşlik etti.