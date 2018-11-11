Bakan Pakdemirli telefonların çekmediği ilçede şikayetlere duyarsız kalmadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Eskişehir'in Alpu ilçesinde vatandaşların telefonların çekmemesi şikayetine duyarsız kalmadı. Bakan Pakdemirli, aradığı GSM operatörünün genel müdürüne ulaşamayınca sesli mesaj bıraktı.

Eskişehir'in Alpu ilçesine bağlı Arıkaya Mahallesi'nde biyoyakıt ile ısınma sistemini inceleyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, incelemelerinin ardından vatandaşların sorunlarını dinledi. Mahalleli, Bakan Pakdemirli'ye baz istasyonu eksikliği nedeniyle Arıkaya Mahallesi ve çevresindeki mahallelerde telefonlarının çekmediğini dile getirdi. Bunun üzerine bir GSM operatörünün genel müdürünü arayan Bakan Pakdemirli, telefon çekmediği için ulaşamadı. Sesli mesaj göndererek mahallelinin sıkıntısını anlatan Bakan Pakdemirli, “Eskişehir Alpu Belediyesi Arıkaya Mahallesi'ne bir GSM baz istasyonu gönderebilirsen iyi olur. Muhtarla temasa geçebilirsin. Buraya bir GSM direği istiyoruz” diyerek Mahalle Muhtarı Mehmet Saylan'ın telefon numarasını iletti.

Mahalle Muhtarı Mehmet Saylan ve mahalle sakinleri, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'ye teşekkür ettiler.