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11 Temmuz 2017 13:10

“Bakanım hoşgeldiniz, bir resim çektirem komşular kıskansın”

Eskişehir’de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri”ne, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı ile 57 yaşındaki Nazmiye Sakarya’nın diyaloğu damgasını vurdu.

“Bakanım hoşgeldiniz, bir resim çektirem komşular kıskansın”

11 Temmuz 2017 13:10


Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Eskişehir Hava Şehitliğinde düzenlenen etkinliklere katıldı. Kabristanlara karanfil bıraktıktan sonra 57 yaşındaki Nazmiye Sakarya, Bakan Avcı’nın yanına geldi. Sakarya, “Bakanım hoşgeldiniz, bir resim çektirem komşular kıskansın” dedi. Bakan Avcı da, “Niye kıskansın canım, kıskanmasınlar” diyerek Sakarya ile fotoğraf çekindi. Daha sonra Nazmiye Sakarya, elleriyle ördüğü kazağı Bakan Avcı’ya hediye etti.


İHA’ya açıklamalarda bulunan Nazmiye Sakarya, “İyi ki varsınız, hoşgeldiniz dedim. Resim çektirelim dedim, büyük adamdır. Ayağın taşa, gözün yaşa değmesin dedim. Ne diyebilirim. İyi ki varlar, iyi ki başımızdalar” ifadelerini kullandı.




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