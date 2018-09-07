Bakanlık ve FAO uzmanlarından çalışma gezisi

Eskişehir’in pilot il seçildiği “Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi” kapsamında gerçekleşecek Tarımsal Yayım Çalıştayı öncesi Bakanlık ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) uzmanlarınca İl Müdürlüğüne ve tarım paydaşlarına çalışma gezisi düzenlendi.

5-6 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşen çalışma gezisine, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Proje Yönlendirme Kurulu Üyesi Dr. Murat Toy ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünden (FAO) Tarımsal Yayım ve Politika Uzmanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, Eğitim Uzmanı Prof. Dr. Dilek Bostan Budak, Toplumsal Cinsiyet Uzmanı Nevin Şenol ve Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uzmanı Muhammed Nasser katıldı.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan kendisine yapılan ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, uygulamalı yayım çalışması yapılmasının önemine vurgu yaptı. Alkan ayrıca Eskişehir’in pilot il seçilmesinden ve İl Müdürlüğünün tarım paydaşlarıyla birlikte Türkiye’nin tarımsal yayım stratejisini belirlemede aktif rol almasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tarımsal Yayım ve Politika Uzmanı Prof. Dr. Cemal Taluğ, çalışma gezilerinin tamamlanması sonrasında yaptığı açıklamada, projenin genel amacının günümüz tarımında, kadın ve erkek çiftçilerin taleplerinin ve ihtiyaçlarının hızlı, etkili ve sürdürülebilir bir biçimde karşılanması olduğunu belirtti. Aynı zamanda verimliliğin artması, çiftçi refahının yükselmesi ve gıda güvenliğinin güvence altına alınmasının amaçlandığını kaydeden Taluğ, Eskişehir’de bulunmaktan dolayı memnun olduğunu belirterek gösterilen duyarlılık ile ilgiden dolayı Erkan Alkan’a teşekkür etti.