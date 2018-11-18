Bakım mühendisliği imalat ve işletmede çok önemli

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin seminerleri 'Bakım Mühendisliği' ile devam etti.

Oda toplantı salonunda yapılan seminer Makina Mühendisi Nezih Tok tarafından verildi. Bakım mühendisliğinin; imalat ve işleme endüstrilerinin verimliliği, gelişimi ve ilerlemesinde hayati bir rol oynadığını kaydeden Tok, "Bakım mühendisleri; üretim tesislerini iyileştirmek, pahalı arıza sıklığını azaltmak ayrıca tesis, personel ve üretim süreçlerinde güvenliği sağlamak için diğer birimlerle beraber çalışmak zorundadır" dedi.

Bakım onarım mühendisi olmak için hangi eğitimleri alması gerektiği konularına da değinerek Makina Mühendisleri Odası üye öğrencilerine seslenen Tok, "Kariyerinizde ilerleme çalıştığınız endüstriye bağlı olacaktır. Örneğin süreç endüstrisinde belirli bir alanda uzmanlaşıp teknik uzman olabilir" diye konuştu.

Bakım onarım mühendisinin sorumluluklarını da anlatan Makina Mühendisi Nezih Tok seminere katılanların sorularını da yanıtladı.