Bale yapan miniklerden protesto

Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı bale ve jimnastik atölyelerinde eğitim gören ve yaşları 6-13 arasında değişen çocuklar, Hamamyolu Sanat Köprüsü'nde bir protesto gösterisi gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, bir gazeteci olduğunu iddia eden bir kişi sosyal paylaşım sayfasında, bale eğitimi alan çocukların fotoğraflarını paylaşarak "Bale adı altında soyunuyorlar" şeklinde sapkın ve yakışıksız ifadeler kullanmıştı. Kamuoyundan büyük tepki gören ve hukuki süreç başlatıldığı öğrenilen bu sözlerle ilgili, eğitim alan çocuklar ve aileleri benzersiz bir protesto gerçekleştirdi. Hamamyolu Caddesi'nde bulunan Sanat Köprüsü üstünde bir araya gelen çocuklar, aniden özgün bir bale ve jimnastik gösterisine başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ilgiyle takip ettiği ve sanatsal hünerlerin icra edildiği gösteri, yaklaşık 30 dakika sürdü. Bale sanatı ve kendileri ile ilgili çirkin ithamlara sanatlarını icra ederek tepki gösteren çocukların hem gösterisi hem de protesto tercihleri izleyenler tarafından büyük alkış aldı" diye belirtildi.