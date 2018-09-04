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04 Eylül 2018 12:49

Balıkta ilk günler durgun geçiyor

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla çeşit çeşit balıklar tezgahlara dizilirken talebin az oluşu balıkçıları düşündürdü.

Balıkta ilk günler durgun geçiyor

04 Eylül 2018 12:49


Av yasağının kalkması sonrası çeşidin çoğaldığı balıkçılarda fiyatlarda da düşüş yaşandı. Bir dönem 20 liraya çıkan hamsinin kilosu 10 liraya kadar düştü. Buna rağmen satışların istenen seviyelerde olmadığını dile getiren balıkçılar, önümüzdeki haftadan itibaren bu durumun değişeceğini umduklarını dile getirdi.


Eskişehir’de balıkçılık yapan Erkan Arslanbenzer, av yasağının kalkması sonrası balıkçılarda satışların artmasına yönelik bir beklenti oluştuğunu belirterek, “İlk hafta balıklara yönelik talep az. Beklentilerimizin altında. Bunun belli nedenleri var. Hava sıcak mesela. Buna ek olarak Kurban Bayramından yeni çıktık. Vatandaşların evinde et var. Ancak önümüzdeki haftadan itibaren bu durumun değişeceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Şu an istavrit ve hamsinin kilosu 10 lira”


Mevcut balık fiyatları konusunda da bilgi veren Arslanbenzer, şunları kaydetti:


“Geçen sene bizim açımızdan durgun geçti. Palamut, çinekop, hamsi çok azdı. Bu sene bol. Hamsi bir ara 20 liraya kadar çıkmıştı. Şu an istavrit ve hamsinin kilosu 10 lira. Geçen günlerde 15 liraydı. Yani fiyatlar düşüyor. Bundan sonra yükselme olmaz.”




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