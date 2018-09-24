Balkonu sınıfa çeviren 80'lik ninelerin okuma azmi

Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinde bir araya gelen 4 nine, ilerleyen yaşlarına rağmen balkonu sınıfa çevirerek okuma öğreniyor.

Çeşitli sebeplerle çocukluklarında okula gidemeyen nineler, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşıyor. "Okumanın yaşı yoktur" sözünü somutlaştıran 88 yaşındaki Azime Karayel, 85 yaşındaki Hayriye Ertürk, 78 yaşındaki Nevriye Songül ve 74 yaşındaki Fadime Taştepe gençlere de örnek oluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın destekleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın koordinasyonu ile gerçekleştirilen "Okuma-Yazma Seferberliği"nden faydalanmak isteyen nineler için Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sarıcakaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü örnek bir girişimde bulundu. Okumak isteyen ninelerin sesine kulak verilirken, dersler herkesin evine eşit mesafede bulunan Fadime Taştepe'nin balkonunda yapılıyor. Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vekili Necla Uyar'ın verdiği derslerde büyük ilerleme kaydedilirken, nineler okumayı kısa sürede sökmeyi başardı. Bununla da kalmayan ninelerden Fadime Taştepe, yazma alışkanlığını ilerlettiğinde hayatını konu alan bir kitap yazmak istediğini söyledi.

"Seneler evvel bunlar olsaydı bir öğretmen de biz olurduk"

Zamanında okula gidemeyen ve bunun eksikliğini her zaman hissettiğini anlatan 88 yaşındaki Azime Karayel, fırsatı şimdi bulabildiğini anlattı. Öğrenmeye devam edeceğini vurgulayan Karayel, "İlkokula gidemediğim zamanlar çok büyük zorluktaydık. Onun için gidemedik çünkü o zamanlar darlığımız vardı. Babam askerde, dedem askerde ve biz 5 çocuktuk. Bir kişi bizi doyurdu. Biz nasıl okula gidebilirdik ki? Ekmek bulamıyorduk ki okula gidelim. Okumak istiyorduk ama nasıl gidebilirim? 3 tane çocuk, annemle yengem çalışıyordu. Biz çocuklara bakıyorduk, babam yoktu amcam yoktu. Fırsatı yeni buldum daha okuyabilirsem okurum, okuyamazsam mezar bu kadar basit. Öğreneceğiz daha devam edeceğiz merak etme sen. Bu kış 6 ay devam, öyle bir günlük yok. Seneler evvel bunlar olsaydı bir öğretmen de biz olurduk" dedi.

"Okumayı yazmayı öğrenmeye çalışıyoruz"

Kız çocuğu olduğu için ailesi tarafından okutulmadığını aktaran 85 yaşındaki Hayriye Ertürk, "Ne bileyim çocuktuk göndermediler. Annemiz, babamız, eski insanlar geri kafalı diyeyim artık. Kız çocuğu dediler, okuyup da ne yapacak dediler, benimde aklım ermemiş. Evvelden de pek böyle ileri düşünenler yoktu, okumadık. Şimdi Necla hocamız ön ayak oldu, okuyalım dediler ben de geldim. Allah razı olsun okumayı yazmayı öğrenmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

"Okumak içimde öfke gibi duruyordu"

Yazma konusunda eksikliklerinin olduğunu ama ilerlettiğinde kitap yazacağını ifade eden 74 yaşındaki Fadime Taştepe, "74 yaşımdayım ama o zamandan beri okumak içimde öfke gibi duruyor. Ben harfleri pat küt biliyordum ama dersler başlayınca hemen söktüm. Yani okuyabiliyorum. Memnunuz, Allah devletimizden razı olsun, buraya getirene de, aracı olandan da Allah bin kere razı olsun. Bir okursam kitap yazacağım ama daha yazmasını beceremiyorum, bir yazayım kitabı çıkaracağım" şeklinde konuştu.

Sarıcakaya Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Danacı, ninelerin talebi doğrultusunda kursun açıldığını söyledi. Fadime Taştepe'nin yazacağı ilk kitabı kendisinin alacağını belirten Ufuk Danacı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan himayelerinde başlatılmış olan 'Okuma-Yazma Seferberliği'nde biz 8. kursu açtık. Bu kapsamda toplamda 25 kişiye yakın kursiyerimize ulaşarak, onlara okuma yazma öğretmeye çalıştık. Yine Mayıslar Mahallemizde de 75 yaş üstü olan teyzelerimiz bize talepte bulundular. 'Bizde okuma yazma öğrenmek istiyoruz' dediler. Biz de hemen bu talebi değerlendirdik ve arkadaşlarımızla görüştük. Hemen Necla hocamız gönüllü olarak bu kursu verebileceğini söyledi. Bu kapsamda kursumuz başladı. Sağ olsun teyzelerimizde gerçekten çok azimliler, 1,5-2 ay içerisinde okuma yazmayı söktüler. Şu anda kendilerini idare edecek şekilde okuma yazmayı biliyorlar. Kursumuz daha bitmedi, kursumuz devam ediyor. Kursumuz devam ettiği sürece de okuma yazmalarını daha da geliştirecekler. Teyzemizden de kitap yazmasını bekliyoruz. İlk kitabını ben alacağım" ifadelerini kullandı.

"Bir kere daha öğretmen olmanın gururunu yaşadım"

Ninelere ders veren Sarıcakaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Vekili Necla Uyar ise, yaz boyunca kursların devam ettiğini kaydetti. Sonuç olarak güzel bir başarı elde ettiklerinden dolayı gururlu olduklarını belirten Uyar, "Cumhurbaşkanımızın ve değerli eşlerinin himayesinde başlatılan Okuma-Yazma Seferberliği kapsamında ilçemizde bu konuyla ilgili kurslar açıldı. Mayıslar Mahallesindeyiz, bu kursu diğerlerinden farklı kılan yönü bize kursiyerlerin talepte bulunmaları. Ancak öğrencilerimiz ilçe merkezine gelemeyeceklerini söylediler. Yaşlı oldukları ve yürüyemeyecekleri gerekçesiyle, 'Siz bize gelin, okuma yazma kursunu bizim evimizde verin' dediler. Ben kendim bu kursu açtım, kendilerine okuma yazmayı ben öğrettim ve gördüğüm sonuç karşında da şaşkınlık yaşıyorum. Neden? Yaş gurubu 74 ile 88 arasında. Kursiyer öğrencilerimizin azmi bana bir kere daha öğretmen olmanın gururunu yaşattı. Yaz boyunca hiç tatil yapmadan kurslarımıza devam ettik. Güzel bir başarı elde ettik bu da bize gurur veriyor" dedi.