Barçın’dan Babalar Gününde anlamlı ziyaret

Dr. Tunga Barçın, Babalar Günü nedeniyle “Hacı Süleyman Çakır Huzurevi”ni ziyaret etti.

Genel Sekreter Barçın, ziyarette huzurevinde yaşayan babaları tek tek ziyaret etti ve kendilerine karanfil sundu. Hastanelerde her zaman öncelikli olarak kendilerine hizmet verildiğini ve verilmeye devam edileceğini söyleyen Barçın, ilave bir taleplerinin olup olmadığını sordu ve bir süre sohbet etti. Peygamberimiz Hz.Muhammed S.A.V. efendimizin “Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terk et dilersen muhafaza et” hadisi şerifini dile getiren Barçın, “Babalar, varlığımızın temeli, en kutsal varlıklarımızdır. Onlar bir gün değil, her gün baş tacımızdır. Tüm babalarımızın babalar gününü kutlar saygılarımı sunarım” dedi.

Öte yandan Barçın’a Genel Sekreterlik Mali Hizmetler Başkanı M. Said Demirhan ve Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Kürşad Dede eşlik etti.