Barınaktaki yavru köpekler yeni yuvalarına kavuştu

Eskişehir'de düzenlenen 4'üncü Pati Festivali'nde yeni sahiplerini bekleyen köpekler, yuva bulmanın sevincini yaşadı.

“Satın Alma Sahiplen” sloganıyla yola çıkılarak Odunpazarı Belediyesi, Eskişehir Eskişehir Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve birçok sivil toplum kuruluşunun desteğiyle 4'üncü Pati Festivali Eskişehir'de gerçekleştirildi. Hayvan barınağından getirilen köpeklerin sahiplendirilmesi adına gerçekleştirilen etkinlikle, birçok yavru köpek yeni bir yuvaya kavuştu. Etkinliğe her yaştan hayvansever yoğun katılım sağlarken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt açılış konuşmasında sokak hayvanları konusunda bütün belediyeleri barınak açmaya davet etti.

"Hayvanları korumak konusunda daha büyük işleri birlikte yapalım istiyoruz"

Konuşmasında, hayvan barınağı kurmayan bütün belediyelerin sorumluluğunu üstlendiklerini vurgulayan Kazım Kurt, bu konunun yasal zorunluluk olması gerektiğini ifade etti. Kurt, konuşmasında, "Bu bir kültür işi. Bu bir inanç işi. Bu bir ahlak işi. Eğer Allah bir şeyi yaratmışsa biz kullara ona sahip çıkmak yaraşır. Eskişehir insanı bilinçli, anlayışlı. Hayvan barınağı kurmayan bütün belediyelerin sorumluluğunu üstlendik. Taşradaki ya da çeperdeki 12 ilçemizin hiçbirinde hayvan barınağı yok. Biz geçen yıl 2 milyon lira civarında bir bütçe ayırmışız ve harcamışız. Bunu az diye eleştirebilirsiniz. Ama ne yazık ki bizim meclisimizde bu çok diye eleştirildi. Tersine, bunu daha da çoğaltmak istiyoruz. Daha da büyütmek istiyoruz. Önümüzdeki yıl, bir doğal yaşam merkezi çalışması hayal ediyoruz. Bu hayvanları korumak konusunda daha büyük işleri birlikte yapalım istiyoruz. Bütün belediyeler barınak açmalıdır. Yasal zorunluluk haline gelmelidir. Kursunlar. Sivrihisar'daki de kursun, Seyitgazi'deki de kursun, Çifteler'deki de kursun, Mahmudiye'deki de kursun, Alpu'daki de kursun. Aksi takdirde, o hayvanlar gerçekten sokakta kalıyor. Biz de vicdanen sıkıntı çektiğimiz için, onları sahiplenmeye çalışıyoruz. Tıpkı burada, sokaktaki hayvanları sahiplendiren Kent Konseyi çalışma grubundaki arkadaşlarımız gibi biz de vicdanen huzur içinde olmak istiyoruz. Sizler, onlara destek verdiğiniz sürece biz desteğimizi sonuna kadar sürdürürüz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hayvan sahiplenen birçok hayvansever ise, "Satın Alma Sahiplen" sloganına destek verdiklerini ifade ederken yeni dostlarına kavuşmanın büyük mutluluğunu yaşadılar.