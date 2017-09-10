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10 Eylül 2017 10:47

Başbakan Binali Yıldırım, Ertuğrul Gazi Türbesi’nde Kayı Alplerinin nöbet değişimini izledi

Başbakan Binali Yıldırım, Ertuğrul Gazi Türbesi’nde Kayı Alplerinin nöbet değişimi seyrederek, türbede dua etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Ertuğrul Gazi Türbesi’nde Kayı Alplerinin nöbet değişimini izledi

10 Eylül 2017 10:47


Bu yıl Bilecik’in Söğüt ilçesinde 736’ıncısı düzenlenen Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri’ne katılmak üzere gelen Başbakan Binali Yıldırım, Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde türbede nöbet tutan Kayı Alplerinin nöbet değişim törenine katıldı. Ardından tüm basın mensuplarıyla tek tek tokalaşan Yıldırım, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi Türbesi’ni ziyaret ederek, dua etti. Son olarak törenlerin kutlanacağı alana gelen Başbakan Binali Yıldırım tribünlerde bulunan binlerce kişiyi selamladı.




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