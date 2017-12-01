Diğer
Kategoriler
01 Aralık 2017 17:14

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sivrihisar’da

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ’Dünya’nın Merkezi Sivrihisar’ı ziyaret etti.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Sivrihisar’da

01 Aralık 2017 17:14


Sivrihisar Ulu Cami’de Cuma namazını kılan Başbakan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, 850 yıllık Ulu Cami’nin mimarisine hayran kaldığını belirtti. Camide vatandaşlar ile bir araya gelerek hasbıhal eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu’na, Sivrihisar Kaymakamı Erdinç Yılmaz ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü eşlik etti.


Sivrihisar esnafını ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, yöresel yemekleri yiyerek Sivrihisar lezzetlerine tam not verdi. Akabinde Sivrihisar Belediyesi hizmet binasını ziyaret ederek belediye atölyelerini dolaşan Çavuşoğlu, kursiyerler ile bir araya geldi. Daha sonra ilçeden ayrılan Çavuşoğlu, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’ye ilgisi, güler yüzü ve ilçeye kattığı değerden dolayı teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
15
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    15°C
  • Pazar
    Sisli
    12°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    12°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    3°C
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç