Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 12:55

Başbakan Yıldırım’ın hazırladığı özel mektuplar 154 bin 300 gence ulaştırıldı

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Av.

Başbakan Yıldırım’ın hazırladığı özel mektuplar 154 bin 300 gence ulaştırıldı

14 Nisan 2017 12:55

Fatih Özata yaklaşık 60 gündür yoğun bir tempoyla süren referandum çalışmaları hakkında bilgi verdi.


Özata, yaptığı açıklamada, 2 ay gibi kısa bir sürede, binlerce genç arkadaşları ile temasa geçtiklerini, bu kapsamda Başbakan Binali Yıldırım’ın hazırladığı, 154 bin 300 gencimizin isimlerine özel mektupları merkez ve dış ilçeler dahil adreslerine teslim ettiklerini belirtti. Av. Fatih Özata, "Öğrenci evi ve öğrenci yurdu ziyaretleri, şehit ailelerimize ziyaret, gençlerimizin uğrak noktası olan kafeler bölgesindeki arkadaşlarımıza misafir olduk. Üniversitelerimizde çok sayıda konferanslar ve kantin sohbetleri gerçekleştirdik. İlçelerimizde ve mahallelerimizdeki arkadaşlarımızla Genç Kürsü programı adı altında 18 maddelik Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini her kesimden genç arkadaşlarımıza anlatarak binlerce kişiye ulaştık. Şehrimizdeki Sivil Toplum kuruluşlarına özellikle de bu STK’ların gençlik yapılanmalarına ziyaretler gerçekleştirdik. Yaklaşık 200 bin Evet gazetesini; mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak ve yüz yüze temas kurarak vatandaşımıza dağıttık" diye kaydetti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
22
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Hafis Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    22°C
ESKİŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:27
  • Güneş :06:13
  • Öğle :13:09
  • İkindi :16:52
  • Akşam :19:43
  • Yatsı :21:18
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!