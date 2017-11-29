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29 Kasım 2017 11:25

Başhekim Tüloğlu’ndan ’Diş Hekimliği’ haftası mesajı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ağız, Diş ve Çene Sağlığı Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Doç.

Başhekim Tüloğlu’ndan ’Diş Hekimliği’ haftası mesajı

29 Kasım 2017 11:25

Dr. Nuray Tüloğlu, ’Diş Hekimliği Haftası’ dolayısıyla bir mesaj yayınladı.


Başhekim Nuray Tüloğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Ağız ve diş sağlığı genel sağlığın temel bileşenidir. Diş çürüğü önlenebilir bir hastalık olmasına rağmen tüm dünyada halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası, çeşitli etkinlikler ile ağız ve diş sağlığı konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak, diş hekimlerinin yaşadıkları zorluklara, çalışma koşullarına dikkat çekmek açısından önem arz etmektedir. ESOGÜ Diş Hekimliği Fakültesi olarak, 8 Anabilim dalımızda 23 öğretim üyemiz ve 38 araştırma görevlimiz ile bölgemizde özverili ve etkin bir şekilde başta koruyucu uygulamalar olmak üzere ağız diş sağlığı hizmeti vermekteyiz. Büyük bir özveri ile hizmet veren, ağız ve diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi adına mesai gözetmeksizin görevlerini yerine getiren tüm meslektaşlarımın Diş Hekimliği Günü ve Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftasını en içten dileklerimle kutlar, toplumun ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesine yönelik oluşturulan farkındalığın artarak devam etmesini temenni ederim."




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