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Başıboş atlar cirit atmaya devam ediyor

Eskişehir’de çeşitli kazalara sebep olan ve zaman zaman trafik akışını da engellen başıboş atlar, mahalle sakinlerini ve araç sürücülerini bıktırdı.

Eskişehir'de çeşitli kazalara sebep olan ve zaman zaman trafik akışını da engellen başıboş atlar, mahalle sakinlerini ve araç sürücülerini bıktırdı.


Eskişehir'de sahipleri belli olmayan atlar, cadde ve sokaklarda tehlike saçmaya devam ediyor. Başıboş atlar en son Fevzi Çakmak Mahallesi civarında ve çevre yolu yakınlarında görüldü. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, kentin bazı noktalarında son dönemlerde başıboş gezen atların arttığını, yetkililerin duruma el atması gerektiğini belirtti. Mahalle muhtarlarına ve belediye yetkililerine gerekli şikayetlerde bulunduklarını da ifade eden vatandaşlar, hiçbir sonuç alamadıklarını aktardı.


Öte yandan geçen günlerde çevre yolunda otomobili ile bir ata çarpan ve aracı ortadan ikiye bölünerek şans eseri hayata tutunan bir araç sürücüsünün yaralanma olayı, sorunun ciddiyetini ortaya koymuştu.

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