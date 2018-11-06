Başıboş atlar trafikte tehlike saçmaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde çevre yolunda otomobili ile başıboş bir ata çarpan ve aracı ortadan ikiye bölünen bir araç sürücüsünün yaralanma olayı, sorunun ciddiyetini ortaya koymuştu. Herhangi bir kişinin kontrolü ya da denetimi altında bulunmayan hayvanlar, trafiğin yoğun olduğu çevreyolunda adeta cirit atıyorlar. Duruma tepki gösteren vatandaşlar, sohbahar mevsimi ile birlikte kentin bazı noktalarında başıboş gezen atların arttığını, yetkililerin duruma el atması gerektiğini belirttiler.