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21 Haziran 2017 16:49

Basın mensupları ve sosyal medya fenomenleri ağırlandı

Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen gezide, sosyal medya fenomenleri ve basın mensupları ağırlandı.

Basın mensupları ve sosyal medya fenomenleri ağırlandı

21 Haziran 2017 16:49


Eskişehir Valiliği, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, BEBKA, Seyitgazi Belediyesi ve Sivrihisar Belediyesi ile bazı kulüp, firma ve otelin desteği ile düzenlenen gezide, ulusal gazetelerin muhabirleri katıldı. Zengin tarihi ve kültürleri buluşturan Eskişehir’i daha fazla kişiye tanıtabilmek için düzenlenen geziye ilgi büyük oldu. İlk günü şehir turu yaan konuklar, ikinci gün antik Frig bölgesi ve Seyitgazi ilçesi turu, üçüncü gün de Sivrihisar ilçesi Ermeni kilise ziyareti ve Pessinus Antik Kenti gezisi ile son buldu. Gezide ayrıca, Frigya Çukurca bölgesinde ilk sıcak hava balonu uçuşu gerçekleşti. Bölge turizmine katkıda bulunmak adına, Eskişehir Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından BEBKA desteği ile Eskişehir’de sıcak hava balon uçuşları başlamış oldu.




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