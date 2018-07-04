’Basınçlı Borulu Şebeke’ üreticiye ve şehre kazanç sağlayacak

7139 sayılı kanun ile Sulama Birlikleri Kanununda yapılan değişikleri ve Eskişehir Sulaması Rehabilitasyon Projesi hakkında üyelerine bilgi veren birlik başkanı Erol, “Proje üreticimiz kadar kentimizi de yakından ilgilendirmelidir. 1958 yılında işlemeye alınan; 60 yıllık Eskişehir sulaması ana kanallarının yüzde 80’i toprak kanallardan oluşmaktadır. Sulama suyunun istenilen miktarda ve zamanında su kullanıcılarına ulaştırılması bilimsel olarak mümkün değildir. Şehir içinden geçen ana kanallar şehrin çöplüğü durumunda olup, çok sık temizlenmesi gerekmektedir. Şehir içinden geçen kanalların etrafından büyük ölçüde tel çit yapılmış olmasına rağmen boğulma ve intihar olayları ile karşılaşılmaktadır. Aşırı yağışlarda taşkınlar oluşmakta ve civardaki meskenlerin birinci katlarını su basmaktadır. Çiftçilerimiz herhangi bir enerji gideri ödemeden yağmurlama ve damlama sulama yapabileceklerdir. Eskişehir Rehabilitasyon Projesinin hayata geçirilmesi ile yıllık 8 milyon 472 bin 450 TL mazot gideri çiftçimizin cebinde kalacaktır. Yılda 30 milyon metreküp civarında su tasarrufu sağlanacaktır” diye konuştu.

"Eskişehir sulama şebekesinin basınçlı borulu şebekeye dönüştürülmesi tasarruf sağlayacaktır"

Eskişehir Sulama Birlikleri Başkanı Mahmut İzzet Erol’un Eskişehir Sulaması Rehabilitasyon Projesinin gerekçelerini de şöyle anlattı:

“Eskişehir Sulama Şebekesi 1958 yılında işletmeye alınmış, sulama kanallarının büyük kısmının toprak olması sebebiyle su iletim randımanı oldukça düşüktür. Eskişehir sulamasında uzun yıllar şebekeye alınan sulama suyu ortalama miktarı 95 milyon metreküp civarındadır. Eskişehir sulamasının basınçlı borulu şebekeye dönüştürülerek yağmurlama ve damla sulama metotlarının uygulanması halinde yılda 4 bin 673 metreküp sulama suyu kullanılacağı hesaplanmıştır. Eskişehir sulaması ile yılda ortalama 13 bin hektar alan sulanmaktadır. 1 metreküo sulama bedeli 12 kuruş olarak hesaplanmıştır. Bu durumda Eskişehir sulama şebekesinin basınçlı borulu şebekeye dönüştürülmesi tasarruf sağlayacaktır. Eskişehir Sulaması Rehabilitasyon Projenin DSİ Genel Müdürlüğü 2019 yılı Uygulama Programı’na alınarak bir an önce hayata geçirilmesi öncelikli talebimizdir" dedi.