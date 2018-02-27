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27 Şubat 2018 16:17

Başka Sinema’nın Mart ayı filmleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Bilimleri Fakültesi ve Başka Sinema ortaklığında Eskişehir’in kültür ve sanat hayatına destek olmak amacıyla düzenlenen "Başka Sinema" günleri, Sinema Anadolu’da Eskişehirli sinemaseverlerle buluşmaya devam diyor.

Başka Sinema’nın Mart ayı filmleri belli oldu

27 Şubat 2018 16:17


"Her Güne Bir Festival" sloganı ile sinemaseverlere özledikleri filmleri izleme fırsatı sunan Başka Sinema günlerinde, mart ayı boyunca da birbirinden başarılı filmler gösterime sunulacak. 6-10 Mart haftasında Andrey Zvyagintsev’in yönetmenliğindeki “Sevgisiz” (Loveless) filmi, 13-17 Mart haftasında yönetmenliğini Craig Gillespie’nin üstlendiği “Ben Tonya” (I Tonya) filmi, 20-24 Mart haftasında yönetmen koltuğunda Armando Iannucci’nin yer aldığı “Stalin’in Ölümü” (Death of Stalin) filmi, 27-31 Mart haftasında ise Erkan Tunç’un yönettiği “Martı” filmi beyaz perdede olacak. Ayrıca martı filminin bir gösteriminin ardından filmin yönetmeni Erkan Tunç’un yer aldığı söyleşi gerçekleştirilecek.




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