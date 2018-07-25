Başkan Ahmet Ataç’tan taksicilere ziyaret

Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesinde faaliyet gösteren taksi duraklarını ziyaret etmeye devam ediyor.

Ahmet Ataç, taksici esnafı ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Tepebaşı bölgesindeki bazı taksi duraklarını ziyaret eden Başkan Ataç, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu. Taksicilerin sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Ataç, ziyaretlerinde taksi duraklarına Atatürk portresi de armağan etti. Başkan Ataç, “Eskişehir halkına hizmet eden tüm esnaflarımız gibi taksici kardeşlerimizle de sürekli temas halindeyiz. Kendilerini ziyaret ederek hem kentimiz hakkında sohbet ediyor hem de taleplerini dinliyorum. Onlar da sağolsunlar bizi misafirperverce konuk ediyor. Taksiciliğin zor bir meslek olduğunu biliyorum, onlara işlerinde kolaylık ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetlerini belirten taksiciler de Başkan Ataç’a teşekkürlerini ileterek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.