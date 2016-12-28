Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 12:21

Başkan Arslan, Vali Çelik’in ziyaretini değerlendirdi

Başkan Arslan, Vali Çelik’in ziyaretini değerlendirdi

28 Aralık 2016 12:21

Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı ve Eskişehir Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Arslan, önceki gün Mahmudiye İsmet Paşa mahallesinde istişare toplantısı yapan Vali Azmi Çelik’in ziyaretini değerlendirdi.
Daire amirleri ve bürokratların katılımı ile yapılan toplantının memnuniyet verici olduğunu belirten Arslan, mahalle sorunlarının vatandaşlar tarafından geniş ölçüde dile getirildiğini anlattı. Mustafa Aslan, taleplerin yıllar öncesine göre sosyal yönü ağır hizmetler olduğuna dikkat çekerek, "10 Yıl önce mahalle halkının birinci talepleri yakacak ve yiyecek yardımıydı. Görülüyor ki mahallenin ekonomik seviyesi eskiye göre bir hayli iyi. Ak Parti iktidarının sosyal adalet ve hizmet anlayışı burada hissedilmektedir. İnşaat ustalığı ve işçiliği yapan halk Eskişehir’e gidişleri sorun olduğu için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından başka yerlere gönderilen otobüslerin İsmet Paşa mahallesine de gelmesini talep ettiler. Bu mahallemizin yolları Ak Parti İktidarı tarafından komple stabilize yol yapılmıştı. Halk bozulan yerlerin kilit taş yapılmasını, alt yapı, sağlık evi ebe, kapalı pazar yeri istedirler. Çok samimi bir havada geçen toplantıdan mahalle halkı da valimiz de memnun kaldı" dedi.

Devlet halkın içindedir
Ak Parti Mahmudiye İlçe Başkanı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa Arslan, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi devlet halkın içindedir, sorunlarıyla yakından ilgilenmektedir. İlçemizin en uüra köşesini ziyaret eden, halkımızın sorunlarını dinleyen sayın valimize, kaymakam vekilimize ve bürokratlarımıza teşekkür ediyorum" diye belirtti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
0
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç