Diğer
Kategoriler
18 Haziran 2018 12:52

Başkan Ataç bayram sevincini paylaştı

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Başkan Ataç bayram sevincini paylaştı

18 Haziran 2018 12:52

Ahmet Ataç; Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeler ve kırsal mahallelerde birçok temasta bulunarak vatandaşlar ile bir araya geldi.


Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent merkezinin yanı sıra kırsal mahalle ve ilçe sakinleri ile de bir araya geldi. Bayramın 2. ve 3. gününde çeşitli ilçe ve mahallelere ziyaretlerde bulunan Başkan Ataç, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçe merkezlerinin yanı sıra Yapıldak, Karaören, Kırka, Cumhuriyet, Mayıslar, Bozaniç, Alpagut, Osmaniye, Karakamış, Karahöyük ve Avdan Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluşarak bayram sevincini paylaştı. Ziyaretler kapsamında birçok kahvehaneyi ziyaret ederek Eskişehirlilerin bayramını kutlayan Başkan Ataç, Yapıldak ve Avdan’da ise düzenlenen şenliklere katıldı. Ataç ayrıca Mayıslar ve Bozaniç mahallesinde de birer sünnet düğününe katıldı. Her iki düğünde de ailelerin sevincini paylaşan Ataç, gelen davetleri geri çevirmeyerek oyun da oynadı.


Gerçekleştirdiği temaslar ile birçok vatandaş ile bir araya gelen Başkan Ataç, “Bu bayramda hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşlarımız ile buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Gittiğimiz birçok yerde; kahvehanelerde, şenliklerde, düğünlerde vatandaşlarımızın bayram coşkusuna ortak olduk. Eskişehirliler her zaman olduğu gibi bizleri sofrasında, evinde, düğününde, şenliğinde bağrına basarak ağırladı. Bayramlaştık, eğlendik, sohbet ettik, memleket meseleleri hakkında fikirlerimizi paylaştık. Zaten biz sadece bayramlarda değil, güzel ve zor zamanlarda, 365 gün bir aradayız. Bizleri ağırlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaretlerden ötürü memnuniyetini ifade eden ilçe ve mahalle sakinleri de Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Çarşamba
    25°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç