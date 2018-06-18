Başkan Ataç bayram sevincini paylaştı

Ahmet Ataç; Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçeler ve kırsal mahallelerde birçok temasta bulunarak vatandaşlar ile bir araya geldi.

Ahmet Ataç, Ramazan Bayramı dolayısıyla kent merkezinin yanı sıra kırsal mahalle ve ilçe sakinleri ile de bir araya geldi. Bayramın 2. ve 3. gününde çeşitli ilçe ve mahallelere ziyaretlerde bulunan Başkan Ataç, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçe merkezlerinin yanı sıra Yapıldak, Karaören, Kırka, Cumhuriyet, Mayıslar, Bozaniç, Alpagut, Osmaniye, Karakamış, Karahöyük ve Avdan Mahallesi’nde vatandaşlar ile buluşarak bayram sevincini paylaştı. Ziyaretler kapsamında birçok kahvehaneyi ziyaret ederek Eskişehirlilerin bayramını kutlayan Başkan Ataç, Yapıldak ve Avdan’da ise düzenlenen şenliklere katıldı. Ataç ayrıca Mayıslar ve Bozaniç mahallesinde de birer sünnet düğününe katıldı. Her iki düğünde de ailelerin sevincini paylaşan Ataç, gelen davetleri geri çevirmeyerek oyun da oynadı.

Gerçekleştirdiği temaslar ile birçok vatandaş ile bir araya gelen Başkan Ataç, “Bu bayramda hem kent merkezinde hem de kırsalda vatandaşlarımız ile buluşmanın mutluluğunu yaşadık. Gittiğimiz birçok yerde; kahvehanelerde, şenliklerde, düğünlerde vatandaşlarımızın bayram coşkusuna ortak olduk. Eskişehirliler her zaman olduğu gibi bizleri sofrasında, evinde, düğününde, şenliğinde bağrına basarak ağırladı. Bayramlaştık, eğlendik, sohbet ettik, memleket meseleleri hakkında fikirlerimizi paylaştık. Zaten biz sadece bayramlarda değil, güzel ve zor zamanlarda, 365 gün bir aradayız. Bizleri ağırlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretlerden ötürü memnuniyetini ifade eden ilçe ve mahalle sakinleri de Başkan Ataç’a teşekkürlerini iletti.